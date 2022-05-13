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ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/vsu-1788444072.html
ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО
ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО - РИА Новости, 13.05.2022
ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО
Украинские вооруженные формирования оборудовали в школах и гимназиях Харькова, а также в школах в разных городах Донецкой Народной Республики огневые позиции,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:32
2022-05-13T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оборудовали в школах и гимназиях Харькова, а также в школах в разных городах Донецкой Народной Республики огневые позиции, разместив там тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), а жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы №73, 117, 145, гимназии №14, 43), Доброполья (школа №3), Константиновки (школы №5, 3) и Краматорска (школа №2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу."При этом жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах", - добавил он.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, харьков, днр, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины
21:32 13.05.2022 (обновлено: 21:44 13.05.2022)
 
ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО

Украинские военные разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оборудовали в школах и гимназиях Харькова, а также в школах в разных городах Донецкой Народной Республики огневые позиции, разместив там тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), а жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы №73, 117, 145, гимназии №14, 43), Доброполья (школа №3), Константиновки (школы №5, 3) и Краматорска (школа №2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
"При этом жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах", - добавил он.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковДНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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