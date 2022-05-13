https://ria.ru/20220513/vsu-1788444072.html

ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО

ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО - РИА Новости, 13.05.2022

ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО

Украинские вооруженные формирования оборудовали в школах и гимназиях Харькова, а также в школах в разных городах Донецкой Народной Республики огневые позиции,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:32

2022-05-13T21:32

2022-05-13T21:44

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оборудовали в школах и гимназиях Харькова, а также в школах в разных городах Донецкой Народной Республики огневые позиции, разместив там тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), а жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы №73, 117, 145, гимназии №14, 43), Доброполья (школа №3), Константиновки (школы №5, 3) и Краматорска (школа №2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу."При этом жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах", - добавил он.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьков, днр, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины