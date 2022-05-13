https://ria.ru/20220513/vkontakte-1788385565.html
"ВКонтакте" приобрела домен vk.ru
"ВКонтакте" приобрела домен vk.ru - РИА Новости, 13.05.2022
"ВКонтакте" приобрела домен vk.ru
Социальная сеть "ВКонтакте" приобрела домен vk.ru у кондитерской фабрики "Верность качеству" для ограждения пользователей от фишинга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:03
2022-05-13T17:03
2022-05-13T17:03
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" приобрела домен vk.ru у кондитерской фабрики "Верность качеству" для ограждения пользователей от фишинга, сообщили РИА Новости в компании.При переходе по соответствующей ссылке пользователь попадает на сайт "ВКонтакте", убедился корреспондент РИА Новости. В компании подтвердили факт приобретения домена у кондитерской фабрики."ВКонтакте" регулярно регистрирует новые домены, это стандартная практика. Таким образом компания ограждает пользователей от фишинга, поскольку злоумышленники используют созвучные с названием социальной сети домены. К тому же, с момента ребрендинга компании мы планомерно регистрируем все необходимые ресурсы для нашего бренда", - добавили в компании.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, технологии, россия, новости компаний - экономика
"ВКонтакте" приобрела домен vk.ru
Соцсеть "ВКонтакте" приобрела домен vk.ru у кондитерской фабрики "Верность качеству"