https://ria.ru/20220513/vklady-1788231154.html

Эксперт дал совет, когда лучше открыть вклад в банке

Эксперт дал совет, когда лучше открыть вклад в банке - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт дал совет, когда лучше открыть вклад в банке

Ставки по банковским депозитам напрямую зависят от ключевой ставки Банка России — если она ниже, то и процент по вкладам меньше. Сейчас средний размер ставок по РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:15

2022-05-13T02:15

2022-05-13T02:15

экономика

россия

николай переславский

cms institute

вклады

банки

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ставки по банковским депозитам напрямую зависят от ключевой ставки Банка России — если она ниже, то и процент по вкладам меньше. Сейчас средний размер ставок по вкладам снижается до 12-13 процентов годовых, за исключением особых предложений для отдельных клиентов, рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Он также напомнил, что сейчас максимальные ставки по вкладам на несколько месяцев, а на долгий срок они ниже.С большой долей вероятности Центробанк в ближайшие месяцы продолжит снижать ключевую ставку, что непременно отразится и на ставках по депозитам. Поэтому, если вы хотите получить процент выше, лучше открыть краткосрочный вклад именно сейчас, предположил эксперт. Это наиболее надежный из консервативных инструментов, он позволит если не покрыть инфляцию, то хотя бы минимизировать ее влияние, считает собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20220430/ipoteka-1786218262.html

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экономика, россия, николай переславский, cms institute, вклады, банки