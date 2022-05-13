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Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз
Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз - РИА Новости, 13.05.2022
Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз
Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:41
2022-05-13T10:11
туризм
в мире
афганистан
москва
россия
джамал насир гарвал
визы
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.Он отметил, что ежедневно в посольство обращается около 40-50 человек и вопросы решаются оперативно.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала &gt;&gt;
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в мире, афганистан, москва, россия, джамал насир гарвал, визы
06:41 13.05.2022 (обновлено: 10:11 13.05.2022)
 
Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз

Дипломат Гарвал: посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.
"У нас все отделы нормально работают. Если кто-то хочет получить визу, мы их выдаем. Если кто-то хочет поехать в Афганистан, для этого есть все возможности, мы официально выдадим визу. Если хотят получить паспорт, для этого тоже у нас возможности. Нам наладили все системы, все отлично работает... Конкретно по количеству выданных виз я вам сказать не могу, но к нам обращаются россияне, и мы выдаем им визы", — заявил Гарвал.
Он отметил, что ежедневно в посольство обращается около 40-50 человек и вопросы решаются оперативно.
Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
 
ТуризмВ миреАфганистанМоскваРоссияДжамал Насир ГарвалВизы
 
 
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