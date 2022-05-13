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Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз
Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз - РИА Новости, 13.05.2022
Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз
Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:41
2022-05-13T06:41
2022-05-13T10:11
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.Он отметил, что ежедневно в посольство обращается около 40-50 человек и вопросы решаются оперативно.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
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в мире, афганистан, москва, россия, джамал насир гарвал, визы
06:41 13.05.2022 (обновлено: 10:11 13.05.2022)
Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз
Дипломат Гарвал: посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз