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Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз

Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз - РИА Новости, 13.05.2022

Посольство Афганистана в России наладило оперативную выдачу виз

Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T06:41

2022-05-13T06:41

2022-05-13T10:11

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Афганское посольство в Москве оперативно выдает визы, ежедневно по разным консульским вопросам обращается около 50 человек, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.Он отметил, что ежедневно в посольство обращается около 40-50 человек и вопросы решаются оперативно.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

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