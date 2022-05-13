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Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова - РИА Новости, 13.05.2022
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Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова
Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова - РИА Новости, 13.05.2022
Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова
Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижение для Москвы, пишет Rai Al Youm. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:51
2022-05-13T09:15
в мире
абдельмаджид теббун
ближний восток
опек
оман
сергей лавров
россия
алжир (республика)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижение для Москвы, пишет Rai Al Youm.Издание отмечает, что лидеры этих государств, президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид, на встречах с Лавровым подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит Западу найти замену российским энергоносителям. Кроме того, Алжир и Оман заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине.Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке в корне отличается от действий США и европейских стран, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими государствами в колониальной манере.Лавров побывал с визитом в Алжире 10 мая, а на следующий день посетил Оман. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Сейчас Евросоюз обсуждает очередной пакет санкций, который предусматривает эмбарго на российскую нефть, звучат и призывы отказаться от российского газа.Запад рассчитывает заменить импорт энергоносителей из России поставками из других стран, но, как заявлял генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, это невозможно: свободных мощностей просто не существует.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ближний восток
оман
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в мире, абдельмаджид теббун, ближний восток, опек, оман, сергей лавров, россия, алжир (республика)
06:51 13.05.2022 (обновлено: 09:15 13.05.2022)
 
Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова

Rai Al Youm: итоги визитов Лаврова в Оман и Алжир стали большим достижением для России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижение для Москвы, пишет Rai Al Youm.
Издание отмечает, что лидеры этих государств, президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид, на встречах с Лавровым подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит Западу найти замену российским энергоносителям. Кроме того, Алжир и Оман заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине.

"Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе. Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы", — говорится в публикации.

Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке в корне отличается от действий США и европейских стран, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими государствами в колониальной манере.
Лавров побывал с визитом в Алжире 10 мая, а на следующий день посетил Оман.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Сейчас Евросоюз обсуждает очередной пакет санкций, который предусматривает эмбарго на российскую нефть, звучат и призывы отказаться от российского газа.
Запад рассчитывает заменить импорт энергоносителей из России поставками из других стран, но, как заявлял генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, это невозможно: свободных мощностей просто не существует.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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