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Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова

Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова - РИА Новости, 13.05.2022

Rai Al Youm заявила о большом успехе России после турне Лаврова

Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижение для Москвы, пишет Rai Al Youm. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T06:51

2022-05-13T06:51

2022-05-13T09:15

в мире

абдельмаджид теббун

ближний восток

опек

оман

сергей лавров

россия

алжир (республика)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижение для Москвы, пишет Rai Al Youm.Издание отмечает, что лидеры этих государств, президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид, на встречах с Лавровым подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит Западу найти замену российским энергоносителям. Кроме того, Алжир и Оман заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине.Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке в корне отличается от действий США и европейских стран, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими государствами в колониальной манере.Лавров побывал с визитом в Алжире 10 мая, а на следующий день посетил Оман. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Сейчас Евросоюз обсуждает очередной пакет санкций, который предусматривает эмбарго на российскую нефть, звучат и призывы отказаться от российского газа.Запад рассчитывает заменить импорт энергоносителей из России поставками из других стран, но, как заявлял генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, это невозможно: свободных мощностей просто не существует.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220504/neft-1786858805.html

ближний восток

оман

россия

алжир (республика)

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в мире, абдельмаджид теббун, ближний восток, опек, оман, сергей лавров, россия, алжир (республика)