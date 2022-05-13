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Орбан объявил состав нового правительства Венгрии - РИА Новости, 13.05.2022
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Орбан объявил состав нового правительства Венгрии
Орбан объявил состав нового правительства Венгрии - РИА Новости, 13.05.2022
Орбан объявил состав нового правительства Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал список министров своего будущего кабинета, Петер Сийярто сохранил пост главы МИД. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:55
2022-05-13T18:57
в мире
виктор орбан
петер сийярто
венгрия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал список министров своего будущего кабинета, Петер Сийярто сохранил пост главы МИД.Орбан опубликовал в соцсетях список министров, которые получат портфели в новом, пятом для Орбана кабинете. Посты сохранят министр иностранных дел Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга, министр юстиции Юдит Варга, глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш. Пост министра обороны вместо Тибора Бенке займет Криштоф Салаи-Бобровнички. "По поручению президента премьер-министр Виктор Орбан согласовал с министрами своего будущего правительства совместную работу на следующие четыре года", - приводит слова пресс-секретаря премьера Берталана Хаваши агентство MTI.Петер Сийярто родился в 1978 году. Был впервые избран членом парламента Венгрии от партии Фидес в 2002 году, стал тогда самым молодым депутатом. С 2010 по 2012 год был личным представителем премьера Венгрии Орбана, с 2014 года - министр иностранных дел.Криштоф Салаи-Бобровнички родился в 1970 году. В 2016-2020 годах был послом Венгрии в Великобритании, ранее работал в финансовом и телекоммуникационном секторах. Совладелец и заместитель директора центра изучения общественного мнения Századvég, капитан резерва венгерских вооруженных сил.Михай Варга родился в 1965 году, член партии Фидес с момента ее основания в 1988 году. Впервые стал депутатом в 1994 году. В 2010-2012 годах был главой канцелярии премьера, с 2013 года - министр национальной экономики (в 2018 году должность стала называться министр финансов).Юдит Варга родилась в 1980 году. По окончании университета работала адвокатом, с 2009 по 2018 год - политический советник венгерского депутата Европарламента, впоследствии - госсекретарь по делам Евросоюза. С 2019 года занимает должность министра юстиции, член партии Фидес.Гергей Гуйяш родился в 1981 году. Член партии Фидес с 2005 года и депутат парламента с 2010 года. Участвовал в разработке новой конституции Венгрии, принятой в 2012 году. Был вице-спикером парламента, с 2018 - глава канцелярии премьер-министра.
https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html
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в мире, виктор орбан, петер сийярто, венгрия
17:55 13.05.2022 (обновлено: 18:57 13.05.2022)
 
Орбан объявил состав нового правительства Венгрии

Орбан объявил состав нового правительства Венгрии, Сийярто сохранил пост главы МИД

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал список министров своего будущего кабинета, Петер Сийярто сохранил пост главы МИД.
Орбан опубликовал в соцсетях список министров, которые получат портфели в новом, пятом для Орбана кабинете. Посты сохранят министр иностранных дел Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга, министр юстиции Юдит Варга, глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш. Пост министра обороны вместо Тибора Бенке займет Криштоф Салаи-Бобровнички.
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"По поручению президента премьер-министр Виктор Орбан согласовал с министрами своего будущего правительства совместную работу на следующие четыре года", - приводит слова пресс-секретаря премьера Берталана Хаваши агентство MTI.
Петер Сийярто родился в 1978 году. Был впервые избран членом парламента Венгрии от партии Фидес в 2002 году, стал тогда самым молодым депутатом. С 2010 по 2012 год был личным представителем премьера Венгрии Орбана, с 2014 года - министр иностранных дел.
Криштоф Салаи-Бобровнички родился в 1970 году. В 2016-2020 годах был послом Венгрии в Великобритании, ранее работал в финансовом и телекоммуникационном секторах. Совладелец и заместитель директора центра изучения общественного мнения Századvég, капитан резерва венгерских вооруженных сил.
Михай Варга родился в 1965 году, член партии Фидес с момента ее основания в 1988 году. Впервые стал депутатом в 1994 году. В 2010-2012 годах был главой канцелярии премьера, с 2013 года - министр национальной экономики (в 2018 году должность стала называться министр финансов).
Юдит Варга родилась в 1980 году. По окончании университета работала адвокатом, с 2009 по 2018 год - политический советник венгерского депутата Европарламента, впоследствии - госсекретарь по делам Евросоюза. С 2019 года занимает должность министра юстиции, член партии Фидес.
Гергей Гуйяш родился в 1981 году. Член партии Фидес с 2005 года и депутат парламента с 2010 года. Участвовал в разработке новой конституции Венгрии, принятой в 2012 году. Был вице-спикером парламента, с 2018 - глава канцелярии премьер-министра.
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