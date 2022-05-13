https://ria.ru/20220513/vaktsiny-1788321665.html
Президент Южной Кореи предложил отправить Пхеньяну вакцины от COVID-19
Президент Южной Кореи предложил отправить Пхеньяну вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
Президент Южной Кореи предложил отправить Пхеньяну вакцины от COVID-19
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в пятницу предложил отправить вакцины от COVID-19 в Северную Корею, которая сообщила о первой в стране вспышке коронавируса,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:00
2022-05-13T14:00
2022-05-13T14:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
сеул
россия
юн сок ель
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в пятницу предложил отправить вакцины от COVID-19 в Северную Корею, которая сообщила о первой в стране вспышке коронавируса, сообщил офис южнокорейского президента."Президент Юн Сок Ель планирует предоставить северокорейскому народу вакцины от COVID-19 и другие медицинские товары… Мы собираемся обсуждать конкретный план поддержки с Северной Кореей", - заявил пресс-секретарь президента Кан Ин Сон.Отмечается, что запрос о помощи с северокорейской стороны не поступал, это инициатива со стороны Сеула.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". За короткий срок по всей стране было выявлено более 350 тысяч человек с высокой температурой, но свыше 162 тысяч уже выздоровели, более 187 тысяч человек еще находятся на изоляции и лечатся. Только 12 мая в стране было зафиксировано более 18 тысяч новых случаев. На данный момент погибли шесть человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Как заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в КНДР, среди россиян в Пхеньяне зараженных нет, ситуация с COVID-19 находится под контролем.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отмечал, что Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID, если оно поступит. Он добавил, что ему "не известно о таких обращениях".
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788232742.html
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788243883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, россия, юн сок ель, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Президент Южной Кореи предложил отправить Пхеньяну вакцины от COVID-19
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил отправить Пхеньяну вакцины от COVID-19