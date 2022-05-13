https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445871.html
В Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых"
В Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых" - РИА Новости, 13.05.2022
В Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых"
Боевики украинских националистических батальонов в Харьковской области безнаказанно спекулируют незаконно присвоенными талонами на топливо, предназначенными для РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:48
2022-05-13T21:48
2022-05-13T21:48
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов в Харьковской области безнаказанно спекулируют незаконно присвоенными талонами на топливо, предназначенными для машин скорой помощи и экстренных служб, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины. При этом, официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать", - сообщил Мизинцев.По его словам, бездействие киевского режима боевики расценивают как молчаливое одобрение устроенного ими беспредела. Кроме того, несмотря на неоднократные заявления Минобороны России, эти и другие факты грубого нарушения норм международного гуманитарного права так и остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.
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в мире, харьковская область, украина, киев
В Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых"
Мизинцев: в Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов в Харьковской области безнаказанно спекулируют незаконно присвоенными талонами на топливо, предназначенными для машин скорой помощи и экстренных служб, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины. При этом, официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать", - сообщил Мизинцев.
По его словам, бездействие киевского режима боевики расценивают как молчаливое одобрение устроенного ими беспредела. Кроме того, несмотря на неоднократные заявления Минобороны России, эти и другие факты грубого нарушения норм международного гуманитарного права так и остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.