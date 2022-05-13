https://ria.ru/20220513/ukraina-1788444540.html

Россия за день эвакуировала почти 23 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за день эвакуировала почти 23 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.05.2022

Россия за день эвакуировала почти 23 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия без участия киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик почти 23 тысячи человек за сутки, заявил в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:36

2022-05-13T21:36

2022-05-13T21:36

в мире

россия

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787070710_0:89:2999:1776_1920x0_80_0_0_06cfb820cd5ed52df315e1bedc29c052.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик почти 23 тысячи человек за сутки, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенок", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что с начала специальной военной операции эвакуированы уже более 1,26 миллиона человек, из которых почти 220 тысяч детей. Границу России пересекли около 170 тысяч личных автомобилей.В регионах России работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения добавил Мизинцев."За прошедшие сутки ... от иностранных и украинских граждан поступило 117 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал генерал.Он отметил, что всего в базе данных более 2,75 миллиона таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786735761.html

https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788196941.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, луганская народная республика