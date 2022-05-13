Россия за день эвакуировала почти 23 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Минобороны: Россия за день эвакуировала почти 23 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик почти 23 тысячи человек за сутки, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенок", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что с начала специальной военной операции эвакуированы уже более 1,26 миллиона человек, из которых почти 220 тысяч детей. Границу России пересекли около 170 тысяч личных автомобилей.
В регионах России работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения добавил Мизинцев.
"За прошедшие сутки ... от иностранных и украинских граждан поступило 117 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал генерал.
Он отметил, что всего в базе данных более 2,75 миллиона таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины.