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Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск

Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 13.05.2022

Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск

Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники РИА Новости, 13.05.2022

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2022-05-13T19:50

2022-05-13T20:47

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях", - заявил он.

https://ria.ru/20220513/provokatsiya-1788311219.html

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Конашенков: "Поражены 17 пунктов управления украинскими войсками" Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-13T19:50 true PT1M35S

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украина, россия, ситуация в днр и лнр