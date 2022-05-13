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Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск
Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 13.05.2022
Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск
Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:50
2022-05-13T19:50
2022-05-13T20:47
украина
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях", - заявил он.
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Конашенков: "Поражены 17 пунктов управления украинскими войсками"
Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-13T19:50
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украина, россия, ситуация в днр и лнр
19:50 13.05.2022 (обновлено: 20:47 13.05.2022)
Ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск
Артиллерия и ракетные войска России поразили 17 пунктов управления украинских войск