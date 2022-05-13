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ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788430852.html
ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР
ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР - РИА Новости, 13.05.2022
ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР
ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона на территории ЛНР, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:44
2022-05-13T19:57
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской народной республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады", - сказал Конашенков.Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области, добавил он."В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники", - отметил Конашенков.
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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, войска воздушно-космической обороны
19:44 13.05.2022 (обновлено: 19:57 13.05.2022)
 
ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР

ВС России поразили 32 района сосредоточения ВСУ и склад боеприпасов в Харьковской области

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской народной республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады", - сказал Конашенков.
Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области, добавил он.
"В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники", - отметил Конашенков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВойска воздушно-космической обороны
 
 
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