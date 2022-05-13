https://ria.ru/20220513/ukraina-1788430852.html

ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР

ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР - РИА Новости, 13.05.2022

ВС России уничтожили украинский штаб теробороны в ЛНР

ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона на территории ЛНР, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:44

2022-05-13T19:44

2022-05-13T19:57

специальная военная операция на украине

украина

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харьковская область

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской народной республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады", - сказал Конашенков.Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области, добавил он."В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники", - отметил Конашенков.

https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

украина

россия

луганская народная республика

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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, войска воздушно-космической обороны