https://ria.ru/20220513/ukraina-1788421634.html

Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине

Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине

Россия требует от США разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:59

2022-05-13T18:59

2022-05-13T18:59

в мире

сша

украина

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745412_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_9735f1724b03a1cf00cfa5980c0fdeef.jpg

ООН, 13 мая - РИА Новости. Россия требует от США разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Вы не отвечаете на наши вопросы не только в рамках Совета безопасности. США не представили никакой информации и разъяснений в отношении характера и реальных целей своей биологической деятельности на Украине, в том числе в рамках подготовительного комитета 9-й обзорной конференции КБТО в Женеве, на специализированной площадке", - сказал он.По его словам, США пытаются делать вид, что ничего серьезного не происходит."Происходит. К сожалению, происходит. Мы требуем от вас разъяснений. Мы эту тему так не оставим и ваши попытки превратить наши конкретные претензии к вам в общую болтологию, в разговоры о российской пропаганде не пройдут. Вам придется предоставить конкретные объяснения той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине", - заявил Полянский.

https://ria.ru/20220513/oon-1788416894.html

сша

украина

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, женева (город)