https://ria.ru/20220513/ukraina-1788421634.html
Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине
Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине
Россия требует от США разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:59
2022-05-13T18:59
2022-05-13T18:59
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ООН, 13 мая - РИА Новости. Россия требует от США разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Вы не отвечаете на наши вопросы не только в рамках Совета безопасности. США не представили никакой информации и разъяснений в отношении характера и реальных целей своей биологической деятельности на Украине, в том числе в рамках подготовительного комитета 9-й обзорной конференции КБТО в Женеве, на специализированной площадке", - сказал он.По его словам, США пытаются делать вид, что ничего серьезного не происходит."Происходит. К сожалению, происходит. Мы требуем от вас разъяснений. Мы эту тему так не оставим и ваши попытки превратить наши конкретные претензии к вам в общую болтологию, в разговоры о российской пропаганде не пройдут. Вам придется предоставить конкретные объяснения той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине", - заявил Полянский.
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в мире, сша, украина, женева (город)
Россия требует от США объяснений по биологической деятельности на Украине
Полянский: Россия требует объяснений по военно-биологической деятельности США на Украине
ООН, 13 мая - РИА Новости. Россия требует от США разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Вы не отвечаете на наши вопросы не только в рамках Совета безопасности. США
не представили никакой информации и разъяснений в отношении характера и реальных целей своей биологической деятельности на Украине
, в том числе в рамках подготовительного комитета 9-й обзорной конференции КБТО в Женеве
, на специализированной площадке", - сказал он.
По его словам, США пытаются делать вид, что ничего серьезного не происходит.
"Происходит. К сожалению, происходит. Мы требуем от вас разъяснений. Мы эту тему так не оставим и ваши попытки превратить наши конкретные претензии к вам в общую болтологию, в разговоры о российской пропаганде не пройдут. Вам придется предоставить конкретные объяснения той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине", - заявил Полянский.