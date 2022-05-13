В Госдепе назвали дипломатию единственным выходом из ситуации на Украине
Помощник Блинкена Донфрид назвала дипломатию единственным выходом из ситуации на Украине
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Дипломатия - единственный выход из ситуации вокруг Украины, но Вашингтон продолжит военную поддержку Киева, заявили в госдепе.
"Мы верим, что дипломатия единственный выход из конфликта", - сказала на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она при этом отметила, что Россия не демонстрирует готовности к достижению дипломатического урегулирования и с такой оценкой согласен Киев. Как заявила Донфрид, по этой причине США работают и будут продолжать предпринимать действия, направленные на то, чтобы укрепить возможности вооруженных сил Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.