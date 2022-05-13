https://ria.ru/20220513/ukraina-1788387683.html

Спикер парламента Крыма назвал один из сценариев будущего Украины

Спикер парламента Крыма назвал один из сценариев будущего Украины - РИА Новости, 13.05.2022

Спикер парламента Крыма назвал один из сценариев будущего Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что находящиеся под контролем ВС РФ регионы Украины могут объединиться в союзное государство. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:08

2022-05-13T17:08

2022-05-13T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

владимир константинов

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что находящиеся под контролем ВС РФ регионы Украины могут объединиться в союзное государство.Ранее Константинов заявил, что освобожденные южные области Украины должны быть новым регионом Российской Федерации.При этом, по его словам, будущее этих регионов неразрывно связано с Россией.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

украина

донбасс

республика крым

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, владимир константинов, республика крым, россия