17:08 13.05.2022 (обновлено: 17:09 13.05.2022)
Спикер парламента Крыма назвал один из сценариев будущего Украины
Константинов допустил объединение южных регионов Украины в союзное государство
Женщина на площади Свободы в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что находящиеся под контролем ВС РФ регионы Украины могут объединиться в союзное государство.
Ранее Константинов заявил, что освобожденные южные области Украины должны быть новым регионом Российской Федерации.
"Сценариев много. Например, могут быть созданы отдельные республики по примеру ДНР и ЛНР. На фоне умирания украинской государственности это более чем реальный сценарий. Возможно объединение всех регионов в рамках союзного государства. Формат юридически существует, он удачный и удобный", - сказал Константинов в эфире "Соловьев. LIVE".
При этом, по его словам, будущее этих регионов неразрывно связано с Россией.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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