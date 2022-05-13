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Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.05.2022
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:49
2022-05-13T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик."Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Крым и так обладал автономностью и так и является автономной республикой со своими правами и своим парламентом", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1. Он также заявил, что Киев никогда не признает автономию ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/integratsiya-1788027381.html
украина
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым
16:49 13.05.2022 (обновлено: 16:54 13.05.2022)
 
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским, а ДНР и ЛНР автономными

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик.
"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Крым и так обладал автономностью и так и является автономной республикой со своими правами и своим парламентом", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1. Он также заявил, что Киев никогда не признает автономию ДНР и ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 03:11
Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика Крым
 
 
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