https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.05.2022
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:49
2022-05-13T16:49
2022-05-13T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик."Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Крым и так обладал автономностью и так и является автономной республикой со своими правами и своим парламентом", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1. Он также заявил, что Киев никогда не признает автономию ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/integratsiya-1788027381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым
16:49 13.05.2022 (обновлено: 16:54 13.05.2022)
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским, а ДНР и ЛНР автономными