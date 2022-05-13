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Экс-премьер Италии выступил против гонки вооружений из-за Украины - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788377479.html
Экс-премьер Италии выступил против гонки вооружений из-за Украины
Экс-премьер Италии выступил против гонки вооружений из-за Украины - РИА Новости, 13.05.2022
Экс-премьер Италии выступил против гонки вооружений из-за Украины
Бывший премьер Италии, лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте считает, что ЕС не должен вкладываться в новую гонку вооружений в связи с конфликтом на Украине. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:43
2022-05-13T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
евросоюз
нато
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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Бывший премьер Италии, лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте считает, что ЕС не должен вкладываться в новую гонку вооружений в связи с конфликтом на Украине."Мы не должны отвечать на кризис на Украине гонкой вооружений. Италия сейчас согласовывает третий пакет поставок вооружений, и сейчас спустя два с половиной месяца, я считаю, что мы должны работать над более тщательной стратегией не только от Италии, но и со стороны ЕС, которая бы сконцентрировала усилия над переговорами и в направлении политического решения", - заявил он на пресс-конференции для иностранной прессы."Мы должны наращивать осознание того, что стратегические интересы Европы не накладываются идеально на интересы НАТО. Нам нужен стратегический план. Если Евросоюз не получит решающей роли достижения мирного решения, если не окажется в первом ряду в поиске дипломатического выхода из конфликта, он рискует утратить лидерство", - сказал итальянский политик.Конте подчеркнул, что кризис на Украине угрожает международной изоляцией России, которую она не сможет преодолеть за счет наращивания сотрудничества с Китаем и Индией."Такой мировой игрок как Россия, ведя военную агрессию, очевидно, что оказывается вне международного сообщества. Я не думаю, что она может компенсировать это, развивая стратегию сотрудничества с Индией и Китаем", - сказал бывший премьер.В этой связи, отметил он, необходимо учитывать и конкуренцию между Россию и Китаем, а также необходимость укрепления отношений Европы и США с Индией и Китаем.Ранее Конте как лидер входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения" высказывался против поставок летального оружия на Украину. На пресс-конференции он заявил, что отправка все более тяжелого вооружения Украине может привести к эскалации конфликта, поскольку целью Европы не должно стать "нанести военное поражение" России."Мы считаем, что Италия должна направить усилия на политическое решение конфликта", - сказал Конте, отвечая на вопрос об отношении к новым поставкам.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html
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в мире, италия, украина, евросоюз, нато
16:43 13.05.2022
 
Экс-премьер Италии выступил против гонки вооружений из-за Украины

Бывший премьер Италии Конте призвал ЕС не вступать в новую гонку вооружений из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший итальянский премьер Джузеппе Конте
Бывший итальянский премьер Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший итальянский премьер Джузеппе Конте. Архивное фото
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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Бывший премьер Италии, лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте считает, что ЕС не должен вкладываться в новую гонку вооружений в связи с конфликтом на Украине.
"Мы не должны отвечать на кризис на Украине гонкой вооружений. Италия сейчас согласовывает третий пакет поставок вооружений, и сейчас спустя два с половиной месяца, я считаю, что мы должны работать над более тщательной стратегией не только от Италии, но и со стороны ЕС, которая бы сконцентрировала усилия над переговорами и в направлении политического решения", - заявил он на пресс-конференции для иностранной прессы.
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"Мы должны наращивать осознание того, что стратегические интересы Европы не накладываются идеально на интересы НАТО. Нам нужен стратегический план. Если Евросоюз не получит решающей роли достижения мирного решения, если не окажется в первом ряду в поиске дипломатического выхода из конфликта, он рискует утратить лидерство", - сказал итальянский политик.
Конте подчеркнул, что кризис на Украине угрожает международной изоляцией России, которую она не сможет преодолеть за счет наращивания сотрудничества с Китаем и Индией.
"Такой мировой игрок как Россия, ведя военную агрессию, очевидно, что оказывается вне международного сообщества. Я не думаю, что она может компенсировать это, развивая стратегию сотрудничества с Индией и Китаем", - сказал бывший премьер.
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В этой связи, отметил он, необходимо учитывать и конкуренцию между Россию и Китаем, а также необходимость укрепления отношений Европы и США с Индией и Китаем.
Ранее Конте как лидер входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения" высказывался против поставок летального оружия на Украину. На пресс-конференции он заявил, что отправка все более тяжелого вооружения Украине может привести к эскалации конфликта, поскольку целью Европы не должно стать "нанести военное поражение" России.
"Мы считаем, что Италия должна направить усилия на политическое решение конфликта", - сказал Конте, отвечая на вопрос об отношении к новым поставкам.
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