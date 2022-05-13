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Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788329418.html
Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине
Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ходе телефонного разговора в пятницу призвал российского президента Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:22
2022-05-13T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
украина
россия
владимир путин
донбасс
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ходе телефонного разговора в пятницу призвал российского президента Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине.Путин и Шольц в телефонном разговоре, состоявшемся в пятницу по инициативе немецкой стороны, обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Отмечалось, что было "обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права", дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, стороны условились, что дискуссия по вопросам Украины будет продолжена в ходе контактов по различным каналам.Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, беседа двух лидеров длилась 75 минут, она была посвящена украинскому урегулированию. Канцлер Германии призвал президента России "к скорейшему достижению прекращения огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", а также "однозначно отверг обвинение в том, что на Украине распространен нацизм". Лидеры обсудили также "продовольственную ситуацию в мире".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, германия, олаф шольц, украина, россия, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:22 13.05.2022 (обновлено: 14:46 13.05.2022)
 
Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине

Канцлер Германии Шольц призвал президента Путина к скорейшему прекращению огня на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ходе телефонного разговора в пятницу призвал российского президента Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине.
"Три вещи из моего сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее; утверждение, что там правят нацисты, неверно; и я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", - написал немецкий канцлер в соцсети Twitter.
Путин и Шольц в телефонном разговоре, состоявшемся в пятницу по инициативе немецкой стороны, обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Отмечалось, что было "обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права", дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, стороны условились, что дискуссия по вопросам Украины будет продолжена в ходе контактов по различным каналам.
Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, беседа двух лидеров длилась 75 минут, она была посвящена украинскому урегулированию. Канцлер Германии призвал президента России "к скорейшему достижению прекращения огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", а также "однозначно отверг обвинение в том, что на Украине распространен нацизм". Лидеры обсудили также "продовольственную ситуацию в мире".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рейхстаг в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияОлаф ШольцУкраинаРоссияВладимир ПутинДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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