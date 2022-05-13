https://ria.ru/20220513/ukraina-1788306189.html

Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы

Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы - РИА Новости, 13.05.2022

Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российские военные базы гарантированно должны быть на освобожденных территориях Украины. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:06

2022-05-13T13:06

2022-05-13T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российские военные базы гарантированно должны быть на освобожденных территориях Украины.По его словам, нужно гарантировать, чтобы с территории Украины больше не исходило угроз для безопасности России, а также избавить украинский народ, особенно центральной и юго-восточной части страны, "от западного влияния".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

украина

россия

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, владимир константинов, республика крым