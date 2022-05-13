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Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788306189.html
Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы
Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы - РИА Новости, 13.05.2022
Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российские военные базы гарантированно должны быть на освобожденных территориях Украины. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:06
2022-05-13T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российские военные базы гарантированно должны быть на освобожденных территориях Украины.По его словам, нужно гарантировать, чтобы с территории Украины больше не исходило угроз для безопасности России, а также избавить украинский народ, особенно центральной и юго-восточной части страны, "от западного влияния".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
россия
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир константинов, республика крым
13:06 13.05.2022
 
Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы

Спикер парламента Крыма Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российские военные базы гарантированно должны быть на освобожденных территориях Украины.
"Должно быть гарантированное военное обеспечение. Наличие наших военных баз", - сказал Константинов в эфире "Соловьев. LIVE".
По его словам, нужно гарантировать, чтобы с территории Украины больше не исходило угроз для безопасности России, а также избавить украинский народ, особенно центральной и юго-восточной части страны, "от западного влияния".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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