Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы
Спикер парламента Крыма Константинов призвал разместить на Украине российские военные базы
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российские военные базы гарантированно должны быть на освобожденных территориях Украины.
"Должно быть гарантированное военное обеспечение. Наличие наших военных баз", - сказал Константинов в эфире "Соловьев. LIVE".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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