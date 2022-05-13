Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html
Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке
Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 13.05.2022
Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке
Сейчас рано утверждать, что силы Донецкой Народной Республики взяли в котел группировку ВСУ в районе Авдеевки, но украинские подразделения уже утратили свободу... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:03
2022-05-13T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
авдеевка
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784895519_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_fe2f7e2e959c67ad005673f5ffe5e632.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сейчас рано утверждать, что силы Донецкой Народной Республики взяли в котел группировку ВСУ в районе Авдеевки, но украинские подразделения уже утратили свободу перемещения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Авдеевка расположена к северу от Донецка и сейчас находится под контролем Украины. Бои за прифронтовой город периодически вспыхивали до 2017 года. Народная милиция ДНР регулярно сообщает об обстрелах территории республики с направления Авдеевки.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/sk-1788021055.html
авдеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784895519_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_8485e86bd4be9efd30f2a59ba4c47adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, авдеевка, украина, донецкая народная республика
12:03 13.05.2022 (обновлено: 12:54 13.05.2022)
 
Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке

Глава ДНР Пушилин: говорить о котле вокруг Авдеевки пока преждевременно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сейчас рано утверждать, что силы Донецкой Народной Республики взяли в котел группировку ВСУ в районе Авдеевки, но украинские подразделения уже утратили свободу перемещения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Можно говорить об оперативном окружении, то есть о фиксировании всех важных точек поставки БК (боекомплектов. — Прим. ред.) и перекрытии возможности ротаций противника. Говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки <...> это немножко забегать вперед", — пояснил он.
Авдеевка расположена к северу от Донецка и сейчас находится под контролем Украины. Бои за прифронтовой город периодически вспыхивали до 2017 года. Народная милиция ДНР регулярно сообщает об обстрелах территории республики с направления Авдеевки.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 23:57Специальная военная операция на Украине
СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинАвдеевкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала