https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html

Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке

Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 13.05.2022

Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке

Сейчас рано утверждать, что силы Донецкой Народной Республики взяли в котел группировку ВСУ в районе Авдеевки, но украинские подразделения уже утратили свободу... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:03

2022-05-13T12:03

2022-05-13T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

авдеевка

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сейчас рано утверждать, что силы Донецкой Народной Республики взяли в котел группировку ВСУ в районе Авдеевки, но украинские подразделения уже утратили свободу перемещения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Авдеевка расположена к северу от Донецка и сейчас находится под контролем Украины. Бои за прифронтовой город периодически вспыхивали до 2017 года. Народная милиция ДНР регулярно сообщает об обстрелах территории республики с направления Авдеевки.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/sk-1788021055.html

авдеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, авдеевка, украина, донецкая народная республика