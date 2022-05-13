11:45 13.05.2022 (обновлено: 12:12 13.05.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 122 мм
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские войска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские войска. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.33 мск выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным ДНР, в пятницу Донецк неоднократно подвергался обстрелам. В частности, украинские войска в 8.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, в 8.20 мск - пять снарядов, в 9.00 мск - четыре снаряда, в 10.42 мск - восемь снарядов, в 10.52 мск - шесть снарядов, в 11.19 мск - четыре снаряда такого же калибра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению 11.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.