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Российские военные уничтожили почти 850 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788273385.html
Российские военные уничтожили почти 850 украинских беспилотников
Российские военные уничтожили почти 850 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.05.2022
Российские военные уничтожили почти 850 украинских беспилотников
Российские военные за время спецоперации уничтожили почти 850 украинских беспилотников, а также 165 самолетов и 125 вертолетов противника, заявил официальный... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:09
2022-05-13T11:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили почти 850 украинских беспилотников, а также 165 самолетов и 125 вертолетов противника, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.Он добавил, что также уничтожены 3 032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1 491 орудие полевой артиллерии и миномета, 2 869 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, игорь конашенков
11:09 13.05.2022 (обновлено: 11:10 13.05.2022)
 
Российские военные уничтожили почти 850 украинских беспилотников

Российские военные за время спецоперации уничтожили почти 850 украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили почти 850 украинских беспилотников, а также 165 самолетов и 125 вертолетов противника, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
Он добавил, что также уничтожены 3 032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1 491 орудие полевой артиллерии и миномета, 2 869 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Ракетный удар оружием морского базирования по нефтеперерабатывающему заводу и топливным складам в Кременчуге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаДонбассИгорь Конашенков
 
 
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