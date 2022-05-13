https://ria.ru/20220513/ukraina-1788272255.html

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 520 районов сосредоточения ВСУ

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 520 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 520 районов сосредоточения ВСУ

Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили 520 районов сосредоточения украинской живой силы и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:03

2022-05-13T11:03

2022-05-13T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили 520 районов сосредоточения украинской живой силы и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина