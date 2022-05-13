https://ria.ru/20220513/ukraina-1788271868.html
Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге - РИА Новости, 13.05.2022
Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:02
2022-05-13T11:02
2022-05-13T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
кременчуг
кременчугский нефтеперерабатывающий завод
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, поражены резервуары с топливом, предназначенным для техники украинских войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", - заявил он.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, кременчуг, кременчугский нефтеперерабатывающий завод, игорь конашенков
11:02 13.05.2022 (обновлено: 12:02 13.05.2022)
Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
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