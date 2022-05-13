https://ria.ru/20220513/ukraina-1788271868.html

Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге - РИА Новости, 13.05.2022

Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:02

2022-05-13T11:02

2022-05-13T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

кременчуг

кременчугский нефтеперерабатывающий завод

игорь конашенков

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, поражены резервуары с топливом, предназначенным для техники украинских войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", - заявил он.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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кременчуг

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, кременчуг, кременчугский нефтеперерабатывающий завод, игорь конашенков