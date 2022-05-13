https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270757.html

Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине

Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине

Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных, уничтожена радиолокационная станция оповещения и указания ПВО... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:59

2022-05-13T10:59

2022-05-13T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных, уничтожена радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков."Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США", - добавил он.

https://ria.ru/20220513/pvo-1788271059.html

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Конашенков: "Авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и боевой техники" Утренний брифинг Минобороны РФ 2022-05-13T10:59 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, харьков