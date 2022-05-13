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Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270757.html
Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине
Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине
Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных, уничтожена радиолокационная станция оповещения и указания ПВО... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:59
2022-05-13T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
харьков
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных, уничтожена радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков."Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США", - добавил он.
https://ria.ru/20220513/pvo-1788271059.html
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Конашенков: "Авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и боевой техники"
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, харьков
10:59 13.05.2022 (обновлено: 11:48 13.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила американскую станцию ПВО на Украине

Авиацией поражены 153 района сосредоточения силы и техники противника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных, уничтожена радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.
"Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияХарьков
 
 
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