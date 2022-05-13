https://ria.ru/20220513/ukraina-1788265767.html

Украинские войска при отступлении грабят магазины и аптеки

Украинские войска при отступлении грабят магазины и аптеки - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска при отступлении грабят магазины и аптеки

Украинские войска, отступая, грабят магазины, аптеки, оставляют мирных граждан без продуктов и медикаментов, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:43

2022-05-13T10:43

2022-05-13T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

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СЕЛО БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 13 мая – РИА Новости. Украинские войска, отступая, грабят магазины, аптеки, оставляют мирных граждан без продуктов и медикаментов, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Как выяснилось, противник, отступая из этих населенных пунктов, серьезно разграбил магазины, аптеки и граждан", - сказал он.В населенный пункт Благодатное прибыла гуманитарная помощь от властей ДНР. По словам Гагина, эта помощь очень кстати для местного населения, поскольку есть дефицит продуктов и медикаментов. "Подобные акции будут повторяться на регулярной основе", - сказал советник главы правительства ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

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украина

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Водитель автобуса гуманитарной миссии ДНР отдал свой сухпаек детям в селе Благодатное Слезы солдата. Водитель автобуса гуманитарной миссии ДНР, развозившей помощь жителям освобожденных территорий, отдал свой сухпаек детям села Благодатное. У него дома тоже дети. 2022-05-13T10:43 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины