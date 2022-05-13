https://ria.ru/20220513/ukraina-1788263027.html

Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС

Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС - РИА Новости, 13.05.2022

Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС

Европейский союз намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине, доведет ее до 2 миллиардов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:29

2022-05-13T10:29

2022-05-13T11:32

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Европейский союз намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине, доведет ее до 2 миллиардов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Германии для участия в заседании министров иностранных дел стран "Большой семерки"."Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 миллиарда евро", - сказал он.По его словам, средства пойдут в том числе на финансирование поставок танков, бронетехники, тяжелой артиллерии и снарядов. "Это необходимо", - пояснил Боррель.Ранее Совет ЕС одобрил финансирование в 1,5 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель