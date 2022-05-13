https://ria.ru/20220513/ukraina-1788263027.html
Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС
Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС - РИА Новости, 13.05.2022
Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС
Европейский союз намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине, доведет ее до 2 миллиардов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:29
2022-05-13T10:29
2022-05-13T11:32
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Европейский союз намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине, доведет ее до 2 миллиардов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Германии для участия в заседании министров иностранных дел стран "Большой семерки"."Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 миллиарда евро", - сказал он.По его словам, средства пойдут в том числе на финансирование поставок танков, бронетехники, тяжелой артиллерии и снарядов. "Это необходимо", - пояснил Боррель.Ранее Совет ЕС одобрил финансирование в 1,5 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель
10:29 13.05.2022 (обновлено: 11:32 13.05.2022)
Боррель анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи ЕС
Глава дипломатии Боррель: ЕС выделит еще полмиллиарда евро на военную помощь Киеву
БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Европейский союз намерен дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине, доведет ее до 2 миллиардов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Германии для участия в заседании министров иностранных дел стран "Большой семерки".
"Я намерен объявить, что мы как ЕС
предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине
. Таким образом, общая сумма составит 2 миллиарда евро", - сказал он.
По его словам, средства пойдут в том числе на финансирование поставок танков, бронетехники, тяжелой артиллерии и снарядов. "Это необходимо", - пояснил Боррель.
Ранее Совет ЕС одобрил финансирование в 1,5 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.