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Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам - РИА Новости, 13.05.2022
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Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам
Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам - РИА Новости, 13.05.2022
Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам
Российским дипломатам в Женеве поступают угрозы, ощущаются русофобские тенденции, заявил постоянный представитель России при ООН в швейцарском городе Геннадий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:02
2022-05-13T14:02
в мире
россия
швейцария
геннадий гатилов
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российским дипломатам в Женеве поступают угрозы, ощущаются русофобские тенденции, заявил постоянный представитель России при ООН в швейцарском городе Геннадий Гатилов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, россия, швейцария, геннадий гатилов, оон, ситуация в днр и лнр
14:02 13.05.2022
 
Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам

Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил о поступающих российским дипломатам угрозах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российским дипломатам в Женеве поступают угрозы, ощущаются русофобские тенденции, заявил постоянный представитель России при ООН в швейцарском городе Геннадий Гатилов.
"Русофобия принимает самые уродливые формы... мы все в Женеве тоже это ощущаем - может быть, не в такой мере, но все-таки. Скажу откровенно, что с приездом сюда десятков тысяч украинских граждан и беженцев ситуация изменилась в этом плане. И нам поступают угрозы, и нашим дипломатам. Поэтому в этом плане мы тоже ощущаем действие русофобских тенденций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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