https://ria.ru/20220513/ugrozy-1788322608.html

Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам

Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам - РИА Новости, 13.05.2022

Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам

Российским дипломатам в Женеве поступают угрозы, ощущаются русофобские тенденции, заявил постоянный представитель России при ООН в швейцарском городе Геннадий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:02

2022-05-13T14:02

2022-05-13T14:02

в мире

россия

швейцария

геннадий гатилов

оон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российским дипломатам в Женеве поступают угрозы, ощущаются русофобские тенденции, заявил постоянный представитель России при ООН в швейцарском городе Геннадий Гатилов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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швейцария

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, швейцария, геннадий гатилов, оон, ситуация в днр и лнр