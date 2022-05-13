https://ria.ru/20220513/udar-1788451344.html

Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ

Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ

Жертвами израильского ракетного удара по Сирии в пятницу стали пять человек, сообщил сирийский военный источник. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:34

2022-05-13T22:34

2022-05-13T22:36

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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Жертвами израильского ракетного удара по Сирии в пятницу стали пять человек, сообщил сирийский военный источник.Согласно информации источника, удар был нанесен в 20:23 по местному времени в районе города Баньяс на берегу Средиземного моря по ряду позиций ВС Сирии.По его информации, ранены семь человек, в том числе ребенок. Нанесен материальный ущерб.

https://ria.ru/20220511/udar-1787818581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сирия, израиль