https://ria.ru/20220513/udar-1788451344.html
Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ
Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ
Жертвами израильского ракетного удара по Сирии в пятницу стали пять человек, сообщил сирийский военный источник. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:34
2022-05-13T22:34
2022-05-13T22:36
в мире
сирия
израиль
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Жертвами израильского ракетного удара по Сирии в пятницу стали пять человек, сообщил сирийский военный источник.Согласно информации источника, удар был нанесен в 20:23 по местному времени в районе города Баньяс на берегу Средиземного моря по ряду позиций ВС Сирии.По его информации, ранены семь человек, в том числе ребенок. Нанесен материальный ущерб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль
22:34 13.05.2022 (обновлено: 22:36 13.05.2022)
Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ
Станция Sham FM сообщила, что ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек