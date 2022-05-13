https://ria.ru/20220513/tyuz-1788429099.html

К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя

К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя - РИА Новости, 13.05.2022

К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя

В рамках национального проекта "Культура" к 2024 году модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:30

2022-05-13T19:30

2022-05-13T19:30

культура

культура

театры

нацпроекты

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" к 2024 году модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на замминистра культуры Ольгу Ярилову.Замминистра посетила Хабаровский краевой театр юного зрителя, который был отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году — в частности, здесь был произведен монтаж трансформируемой трибуны для зрительских мест, полностью переоборудована машинерия сцены, а количество мест в зрительном зале увеличилось со 178 до 207.Также Ярилова похвалила идею, применённую в театре для расширения аудитории — днём он работает для юных зрителей, а ночью приглашает их родителей на представления после того, как они уложили детей спать. "Это замечательная идея, и ею стоит воспользоваться другим регионам России", — сказала она.Кроме того, замминистра отметила, что благодаря модернизации сцены у творческого коллектива появилась возможность делать новые уникальные постановки, что позволить "привлечь большее количество зрителей".

https://realty.ria.ru/20220511/rekonstruktsiya-1787873115.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

культура, театры, нацпроекты