https://ria.ru/20220513/tyuz-1788429099.html
К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя
К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя - РИА Новости, 13.05.2022
К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя
В рамках национального проекта "Культура" к 2024 году модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:30
2022-05-13T19:30
2022-05-13T19:30
культура
культура
театры
нацпроекты
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" к 2024 году модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на замминистра культуры Ольгу Ярилову.Замминистра посетила Хабаровский краевой театр юного зрителя, который был отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году — в частности, здесь был произведен монтаж трансформируемой трибуны для зрительских мест, полностью переоборудована машинерия сцены, а количество мест в зрительном зале увеличилось со 178 до 207.Также Ярилова похвалила идею, применённую в театре для расширения аудитории — днём он работает для юных зрителей, а ночью приглашает их родителей на представления после того, как они уложили детей спать. "Это замечательная идея, и ею стоит воспользоваться другим регионам России", — сказала она.Кроме того, замминистра отметила, что благодаря модернизации сцены у творческого коллектива появилась возможность делать новые уникальные постановки, что позволить "привлечь большее количество зрителей".
https://realty.ria.ru/20220511/rekonstruktsiya-1787873115.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, театры, нацпроекты
К 2024 году в России модернизируют более 70 театров юного зрителя
Минкультуры: в рамках нацпроекта "Культура" к 2024 году модернизируют более 70 ТЮЗов
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" к 2024 году модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на замминистра культуры Ольгу Ярилову.
Замминистра посетила Хабаровский краевой театр юного зрителя, который был отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура
" в 2021 году — в частности, здесь был произведен монтаж трансформируемой трибуны для зрительских мест, полностью переоборудована машинерия сцены, а количество мест в зрительном зале увеличилось со 178 до 207.
"До 2024 года мы сможем в такие уникальные театры превратить каждый нуждающийся. Более 70 театров юного зрителя будет отремонтировано и реконструировано в рамках национального проекта "Культура", – приводит слова замминистра пресс-служба.
Также Ярилова похвалила идею, применённую в театре для расширения аудитории — днём он работает для юных зрителей, а ночью приглашает их родителей на представления после того, как они уложили детей спать. "Это замечательная идея, и ею стоит воспользоваться другим регионам России", — сказала она.
Кроме того, замминистра отметила, что благодаря модернизации сцены у творческого коллектива появилась возможность делать новые уникальные постановки, что позволить "привлечь большее количество зрителей".