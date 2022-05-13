Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию
Anex Tour расширил полетную программу в Турцию, запустив продажу туров в Измир
Работа турагентства Anex Tour. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour расширил полетную программу в Турцию и запустил продажу туров в Измир на прямых рейсах из Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.
"Расширяя географию полетной программы туроператор представил пакетные предложения на курорты Турции. Новая полетная программа авиакомпании Pegasus в Турцию представлена рейсами из Москвы в аэропорт Измир три раза в неделю. Программа стартует 1 июня и продлится до конца октября", - рассказали в компании.
В туроператоре отметили, что в Москве аэропортом вылета назначен "Домодедово". "Anex Tour имеет гарантированный блок мест на всех рейсах данной программы, что позволяет мгновенно подтверждать билеты в туре. Стоит отметить, что появление нового аэропорта прилета существенно сократит время трансфера до курортов Измира - Чешме, Оздере, Гумульдур и Айдына - Кушадасы, Дидим", - уточнили в пресс-службе.
"Прилет в аэропорт Аднан Мендерес позволит значительно сократить время трансфера до курортных зон. Ранее время в пути из аэропорта Даламана составляло от 2 до 3,5 часов. Теперь время до курортов сократится от часа до полутора часов в зависимости от места назначения", - указали в Anex Tour.
Недельный отдых в июне в Измире на двоих взрослых в отель пять звезд будет стоить от 77 тысяч рублей. В августе стоимость недельного тура на двоих будет начинаться от 69 тысяч рублей на завтраках.