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Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220513/tury-1788309658.html
Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию
Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию - РИА Новости, 13.05.2022
Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию
Туроператор Anex Tour расширил полетную программу в Турцию и запустил продажу туров в Измир на прямых рейсах из Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:18
2022-05-13T13:18
туризм
новости - туризм
измир
турция
москва
домодедово (аэропорт)
anex tour
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour расширил полетную программу в Турцию и запустил продажу туров в Измир на прямых рейсах из Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора."Расширяя географию полетной программы туроператор представил пакетные предложения на курорты Турции. Новая полетная программа авиакомпании Pegasus в Турцию представлена рейсами из Москвы в аэропорт Измир три раза в неделю. Программа стартует 1 июня и продлится до конца октября", - рассказали в компании.В туроператоре отметили, что в Москве аэропортом вылета назначен "Домодедово". "Anex Tour имеет гарантированный блок мест на всех рейсах данной программы, что позволяет мгновенно подтверждать билеты в туре. Стоит отметить, что появление нового аэропорта прилета существенно сократит время трансфера до курортов Измира - Чешме, Оздере, Гумульдур и Айдына - Кушадасы, Дидим", - уточнили в пресс-службе.Недельный отдых в июне в Измире на двоих взрослых в отель пять звезд будет стоить от 77 тысяч рублей. В августе стоимость недельного тура на двоих будет начинаться от 69 тысяч рублей на завтраках.
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новости - туризм, измир, турция, москва, домодедово (аэропорт), anex tour, россия
13:18 13.05.2022
 
Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию

Anex Tour расширил полетную программу в Турцию, запустив продажу туров в Измир

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота турагентства Anex Tour
Работа турагентства Anex Tour - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа турагентства Anex Tour. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour расширил полетную программу в Турцию и запустил продажу туров в Измир на прямых рейсах из Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.
"Расширяя географию полетной программы туроператор представил пакетные предложения на курорты Турции. Новая полетная программа авиакомпании Pegasus в Турцию представлена рейсами из Москвы в аэропорт Измир три раза в неделю. Программа стартует 1 июня и продлится до конца октября", - рассказали в компании.
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В туроператоре отметили, что в Москве аэропортом вылета назначен "Домодедово". "Anex Tour имеет гарантированный блок мест на всех рейсах данной программы, что позволяет мгновенно подтверждать билеты в туре. Стоит отметить, что появление нового аэропорта прилета существенно сократит время трансфера до курортов Измира - Чешме, Оздере, Гумульдур и Айдына - Кушадасы, Дидим", - уточнили в пресс-службе.
"Прилет в аэропорт Аднан Мендерес позволит значительно сократить время трансфера до курортных зон. Ранее время в пути из аэропорта Даламана составляло от 2 до 3,5 часов. Теперь время до курортов сократится от часа до полутора часов в зависимости от места назначения", - указали в Anex Tour.
Недельный отдых в июне в Измире на двоих взрослых в отель пять звезд будет стоить от 77 тысяч рублей. В августе стоимость недельного тура на двоих будет начинаться от 69 тысяч рублей на завтраках.
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