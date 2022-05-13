https://ria.ru/20220513/tury-1788309658.html

Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию

Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию - РИА Новости, 13.05.2022

Anex Tour сообщил о расширении полетной программы в Турцию

Туроператор Anex Tour расширил полетную программу в Турцию и запустил продажу туров в Измир на прямых рейсах из Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:18

2022-05-13T13:18

2022-05-13T13:18

туризм

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домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour расширил полетную программу в Турцию и запустил продажу туров в Измир на прямых рейсах из Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора."Расширяя географию полетной программы туроператор представил пакетные предложения на курорты Турции. Новая полетная программа авиакомпании Pegasus в Турцию представлена рейсами из Москвы в аэропорт Измир три раза в неделю. Программа стартует 1 июня и продлится до конца октября", - рассказали в компании.В туроператоре отметили, что в Москве аэропортом вылета назначен "Домодедово". "Anex Tour имеет гарантированный блок мест на всех рейсах данной программы, что позволяет мгновенно подтверждать билеты в туре. Стоит отметить, что появление нового аэропорта прилета существенно сократит время трансфера до курортов Измира - Чешме, Оздере, Гумульдур и Айдына - Кушадасы, Дидим", - уточнили в пресс-службе.Недельный отдых в июне в Измире на двоих взрослых в отель пять звезд будет стоить от 77 тысяч рублей. В августе стоимость недельного тура на двоих будет начинаться от 69 тысяч рублей на завтраках.

https://ria.ru/20220511/perenos-1787912148.html

https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787857901.html

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новости - туризм, измир, турция, москва, домодедово (аэропорт), anex tour, россия