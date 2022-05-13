https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУ

Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022

Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУ

Телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всё это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем её цель?

2022-05-13T18:01

2022-05-13T18:01

2022-05-13T21:52

донбасс. геноцид. 2014-2022

вооруженные силы украины

нацификация

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мошенники

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Одними из самых спорных и скандальных с точки зрения методик работы в украинской армии оказались Центры информационно-психологических операций (далее — ЦИПсО). Эти центры — часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная "боевая" задача — информационно-психологические диверсии в пространстве противника. В этом материале расскажем о некоторых масштабных операциях на территории России, к которым приложили руку украинские ЦИПсО.Большинство использованных материалов попало в сеть благодаря украинской хакерской группе "Берегини", которая действует против киевского режима с начала войны на Донбассе.Что это за центры?Утверждается, что силы ЦИПсО были внедрены в армейскую структуру Украины к 2004 году: тогда они были частью разведки ВМС Украины. Например, один из центров базировался в Севастополе, а другой — в Одессе. К 2014 году, после событий Майдана, центры психологических операций перешли в юрисдикцию Сил специальных операций (ССО).Из попавших в сеть документов известно, что в структуру ССО входит четыре подобных центра:- 72 ЦИПсО, в/ч А4398 (его часто называют главным), в 2014 году переехал из Севастополя в Бровары;- 16 ЦИПсО, в/ч А1182, расположен в г. Гуйва, Житомирская область;- 74 ЦИПсО, в/ч А1277, расположен во Львове;- 83 ЦИПсО, в/ч А2455, базируется в Одессе.Каждый из этих центров занимается сбором и анализом информации, которая позволила бы дискредитировать противника в информационном пространстве, создавать позитивный имидж Украины в мире и готовить информационно-психологические диверсии.Проще говоря, основная деятельность ЦИПсО Украины — поддержка информационного фронта на своей территории, в пространстве противника и на территории потенциальных “партнеров” и союзников.По стандартам НАТОИскусству информационно-психологической войны украинских офицеров, солдат и вольнонаемных минобороны обучало на примере лучших мировых практик. Этого никто не скрывает. Например, в одном из интервью Алексей Арестович цитировал в качестве образца американские учебники по информационной войне. Сейчас он работает советником руководителя офиса президента Зеленского, но долгое время до этого Арестович служил в Главном управлении разведки Украины.“Понимаете, как вот работает информационно-психологическая борьба? Первая страница в американском учебнике по информационно-психологической борьбе, первая глава, просто цитирую: основная задача информационно-психологической операции — захватить повестку дня. Все, после этого можете расслабиться и ничего не делать” — объяснял Арестович в одном из относительно недавних интервью.Силы специальных операций формировались как один из ключевых блоков Военно-морских сил Украины. На сайте Сил специальных операций Украины представлена структура основных подразделений и продуктов, копирующая, по утверждению сотрудника ЦИПсО, аналогичную систему подразделений и продуктов США. Как и в ВС США, украинских центров ИПсО тоже четыре. Согласно ряду документов, классификация информационных продуктов тоже выполнена по образцу НАТО. В армії США, наприклад, діють чотири групи, що займаються психологічними операціями. Є навіть чітка класифікація інформаційних продуктів: білі — це офіційні заяви чи дії ініціатора або сторін, тісно пов’язаних із ним; сірі — коли важко визначити джерело інформації; чорні — коли інформація надходить нібито від ворожої сторони, а насправді грає на користь стратегічних інтересів ініціатора (який, утім, заперечує причетність)". — Отрывок из интервью офицера ЦИПсО ресурсу "Тиждень".В 2018 году на базе ССО ВСУ было подготовлено учебное пособие "Информационные операции". Большое количество важных терминов в нем приводится параллельно на английском языке: отсюда можно сделать вывод, что методическая база была прописана по стандартам аналогичных подразделений НАТО или заимствована оттуда.Россия — особая цельВ пособии выделен целый пункт по противодействию России: "Російска пропаганда та гібридна війна" ("Российская пропаганда и гибридная война", с. 16–19).Новым сотрудникам ЦИПсО объясняли, что их задача — противодействовать “российской пропаганде”, которая, согласно методичкам ССО, подразделяется на четыре группы. Вот, например, цитата из главы “Российская пропаганда и гибридная война”:“Технологии манипуляции информацией: российский концепт:- манипулирование чувствами и страхом;- создание реальности при помощи телевидения;- отключение исторической памяти;- атмосфера аморальности”.То есть боец ЦИПсО должен осознать российскую информационную угрозу и понять, как выстраивать эффективную антироссийскую информационно-психологическую кампанию.Автором курса для ССО ВСУ указан некто Богуш Д.О. По данным, которые обнародовала хакер-группа "Берегини", Денис Богуш — один из ключевых пиарщиков антироссийской пропаганды, принимал участие в конференциях "Страткома" (Strategic Communications) НАТО по "Противодействию российской (дез)информации" в Вильнюсе и Киеве.Операции против России: телефонный терроризмСамой громкой и чувствительной для простых россиян кампанией ЦИПсО, граничащей с преступлением, стало массовое телефонное мошенничество: с 2020 года по всей России бум звонков якобы "из службы безопасности Сбербанка", а затем — из других банков, отделений МВД и ФСБ. Основной целью было не только украсть накопления с карт, но и запугать жителей России. Вероятно, практика тотального отъема денег у россиян (мошенники не брезговали "разводить" пенсионеров и инвалидов, которые переводили им последние деньги, включая "похоронные" и отложенные на лекарства) была еще и тренировкой, подготовкой к более серьезным задачам.Как устроены центры телефонных мошенничеств и диверсийС началом специальной операции в России резко сократился поток заявлений о телефонных мошенничествах. Сразу после ракетных ударов по головным Центрам информационно-психологических операций. Интересно, что похожие спады активности телефонных преступников фиксировались, когда в Киеве были перебои с электричеством и интернетом. Конечно же, возможно, это просто совпадение.Но в апреле 2022 года российские сотрудники силовых структур в освобожденном Бердянске обнаружили сразу три кол-центра мошенников. По всей видимости, работники телефонного батальона покидали свои рабочие места в спешке и не до конца уничтожили, например, должностные инструкции с подробно описанными цепочками действий для обмана граждан России и похищения денег с банковских карточек.Еще в 2019 году поступала информация о сосредоточении центров телефонного терроризма в Днепре. Украинский журналист Владислав Бовтрук проводил собственное расследование, устроившись в один из таких кол-центров под контролем ВСУ, и убедился, что их главной мишенью являются российские граждане. МВД России сообщало, что Вооруженные силы Украины проводили набор в центры телефонного терроризма, распространяющие ложную информацию о минировании. Среди требований было два пункта: знание русского языка и желание "отомстить России".Шквал звонков в школы, детские сады, торговые центры и государственные учреждения с ложными сообщениями о минировании и заложенных бомбах в 2020 году выглядел как хорошо организованные атаки с целью запугать население и посеять панику. Как неоднократно отмечалось в сообщениях пресс-службы ФСБ, большинство этих звонков совершалось с территории Украины.Прямых документальных доказательств участия в этих операциях специалистов украинских ЦИПсО пока не обнародовано. Однако даже Центробанк России отмечает, что после 24 февраля активность телефонных мошенников на территории РФ резко снизилось."Ласковый Марбас" и "Факел""Берегини" среди прочего обнародовали документы, раскрывающие две масштабные операции, которые проводил флагманский 72-й ЦИПсО с 2020 года. Обе — "Лагідний Марбас" (Ласковый Марбас) и "Факел" — были направлены на россиян.Целью психологической акции "Ласковый Марбас" было распространение паники и протестных настроений на территории России и организация митингов в крупных городах России. Сотрудники ЦИПсО должны были провести комплекс информационных мероприятий, чтобы убедить россиян в "тяжелой общественно-политической и экономической обстановке в стране". Целевой аудиторией №1 украинские специалисты назначили "политически активное население РФ в возрасте от 18 до 45 лет". Информация должна была доводиться в том числе через "оппозиционных лидеров мнений".Для каждой из приграничных с областей — они особенно интересуют ЦИПсО — был прописан отдельный план. Вот основные, базовые, тезисы, которые использовали сотрудники 72-го ЦИПсО в своих методичках и заданиях для исполнителей ("фабрика ботов", карикатуристы, блогеры):“У российских властей нет опыта в эффективной управленческой деятельности, это приводит к экономической стагнации государства”“Чиновники разных административных уровней принимают участие в коррупционных схемах, берут взятки и практикуют непотизм”“Высшее политическое руководство РФ осуществляет непропорциональное распределение средств между субъектами Федерации, что приводит к напряжению среди регионов РФ”В заданиях тактической группы мог быть расписан и план проведения антиправительственных митингов. Так, за 2020 год в Москве должны были пройти три митинга, два — в Хабаровске, один — в Нижнем Новгороде и шесть — в Екатеринбурге.Не менее любопытна и операция "Факел", которую ЦИПсО проводили в то же время. Ее цель — "дискредитация Нацгвардии и полиции Российской Федерации".Аргументация примерно та же:"Росгвардия бездействует и не борется с преступностью""Росгвардия использует передовое вооружение и технику против митингующих на акциях протестов""Сотрудники Росгвардии коррумпированы, фабрикуют уголовные дела против законопослушных граждан"“Сотрудники Росгвардии не обладают необходимым набором профессиональных знаний и умений, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, нередко заканчивают жизнь самоубийством”И многое другое.Фейки, размещенные на анонимных сайтах, в пабликах "ВКонтакте" и телеграм-каналах, не без помощи фабрики ботов должны были подтолкнуть россиян выйти на антиправительственные митинги. В первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.Подобные карикатуры — тоже дело рук украинских специалистов информационно-психологических операций и привлеченных российских сотрудников ЦИПсО.Операция "Володя" и угрозы депутатамВ 2021 году на территории российских регионов, которые граничат с Украиной, развернулась операция "Володя". Ее целью ставилось формирование недоверия к действиям как регионального, так и федерального руководства России. Операция разрабатывалась и реализовывалась силами 72-го ЦИПсО. Вот как представляли задачи в презентации операции для тактической группы:Цели и задачи операции "Володя":"Цель — подрыв доверия к действиям военного и политического руководства РФ в приграничных областях; формирование недоверия к работе органов регионального самоуправления".Задачи:1. "Дискредитация органов государственной власти в приграничных областях РФ"2. "Снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и их семей – предпочтение необходимо отдать тем частям, которые дислоцированы максимально близко к границе с Украиной"3. "Создание препятствий для работы пограничной службы ФСБ РФ”Но самой любопытной частью операции оказалась "работа" с депутатами накануне региональных выборов осенью 2021 года в Воронежской области.Из списка кандидатов в депутаты Госдумы и органы местного самоуправления по Воронежской области от партии "Единая Россия" ЦИПсО отобрали 10 "жертв" и проработали план дискредитации их имиджа. Согласно документам, было налажено взаимодействие с противниками этих кандидатов — они должны были работать на их политическое уничтожение.Но дискредитацией региональных политиков дело не ограничилось. Оппонентам "Единой России" начали поступать угрозы от анонимов в социальных сетях. Выглядело это так, будто политикам угрожают некие криминальные сторонники действующей власти, вынуждая сняться с выборов. Основными объектами операции стали кандидаты от КПРФ и партии "Родина".Тексты в каждом сообщении были примерно одинаковыми — подготовленные и распространенные сотрудниками все того же ЦИПсО. Тактическая группа 72-го центра в своем отчете о проделанной работе докладывала: угрозы с требованием отказаться от участия в выборах были направлены двадцати воронежским кандидатам. Вот один из примеров такого сообщения-угрозы:Расчет был на то, что атакованные кандидаты начнут говорить в публичном поле о прессинге со стороны властей, скомпрометируют ход выборов в регионе и выведут недовольных такой ситуацией на улицу. Кроме того, операция должна была дискредитировать кандидатов от партии "Единая Россия" и ощутимо снизить их результаты на выборах.Вместо послесловия: культурно-историческая контрпропагандаНельзя не упомянуть раздел о культурно-исторической контрпропаганде в том же учебном пособии для сотрудников ЦИПсО. Основные подпункты здесь хорошо знакомы по повестке украинских СМИ: исторический аспект, религиозный аспект, манипуляции со славянизмом, название "Русь-Украина" и даже переписывание исторических документов. Это все – часть методической работы по проведению информационно-психологических операций.Эти примеры — далеко не все информационно-психологические операции ЦИПсО Украины. Доступной оказалась лишь часть материалов и докладов. Но все они имели одну цель — дестабилизацию внутриполитических настроений в России.

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

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вооруженные силы украины, нацификация, кибератаки, мошенники, мошенничество, украина