Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУ
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУ
Телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всё это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем её цель?
Одними из самых спорных и скандальных с точки зрения методик работы в украинской армии оказались Центры информационно-психологических операций (далее — ЦИПсО). Эти центры — часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная "боевая" задача — информационно-психологические диверсии в пространстве противника. В этом материале расскажем о некоторых масштабных операциях на территории России, к которым приложили руку украинские ЦИПсО.Большинство использованных материалов попало в сеть благодаря украинской хакерской группе "Берегини", которая действует против киевского режима с начала войны на Донбассе.Что это за центры?Утверждается, что силы ЦИПсО были внедрены в армейскую структуру Украины к 2004 году: тогда они были частью разведки ВМС Украины. Например, один из центров базировался в Севастополе, а другой — в Одессе. К 2014 году, после событий Майдана, центры психологических операций перешли в юрисдикцию Сил специальных операций (ССО).Из попавших в сеть документов известно, что в структуру ССО входит четыре подобных центра:- 72 ЦИПсО, в/ч А4398 (его часто называют главным), в 2014 году переехал из Севастополя в Бровары;- 16 ЦИПсО, в/ч А1182, расположен в г. Гуйва, Житомирская область;- 74 ЦИПсО, в/ч А1277, расположен во Львове;- 83 ЦИПсО, в/ч А2455, базируется в Одессе.Каждый из этих центров занимается сбором и анализом информации, которая позволила бы дискредитировать противника в информационном пространстве, создавать позитивный имидж Украины в мире и готовить информационно-психологические диверсии.Проще говоря, основная деятельность ЦИПсО Украины — поддержка информационного фронта на своей территории, в пространстве противника и на территории потенциальных “партнеров” и союзников.По стандартам НАТОИскусству информационно-психологической войны украинских офицеров, солдат и вольнонаемных минобороны обучало на примере лучших мировых практик. Этого никто не скрывает. Например, в одном из интервью Алексей Арестович цитировал в качестве образца американские учебники по информационной войне. Сейчас он работает советником руководителя офиса президента Зеленского, но долгое время до этого Арестович служил в Главном управлении разведки Украины.“Понимаете, как вот работает информационно-психологическая борьба? Первая страница в американском учебнике по информационно-психологической борьбе, первая глава, просто цитирую: основная задача информационно-психологической операции — захватить повестку дня. Все, после этого можете расслабиться и ничего не делать” — объяснял Арестович в одном из относительно недавних интервью.Силы специальных операций формировались как один из ключевых блоков Военно-морских сил Украины. На сайте Сил специальных операций Украины представлена структура основных подразделений и продуктов, копирующая, по утверждению сотрудника ЦИПсО, аналогичную систему подразделений и продуктов США. Как и в ВС США, украинских центров ИПсО тоже четыре. Согласно ряду документов, классификация информационных продуктов тоже выполнена по образцу НАТО. В армії США, наприклад, діють чотири групи, що займаються психологічними операціями. Є навіть чітка класифікація інформаційних продуктів: білі — це офіційні заяви чи дії ініціатора або сторін, тісно пов’язаних із ним; сірі — коли важко визначити джерело інформації; чорні — коли інформація надходить нібито від ворожої сторони, а насправді грає на користь стратегічних інтересів ініціатора (який, утім, заперечує причетність)". — Отрывок из интервью офицера ЦИПсО ресурсу "Тиждень".В 2018 году на базе ССО ВСУ было подготовлено учебное пособие "Информационные операции". Большое количество важных терминов в нем приводится параллельно на английском языке: отсюда можно сделать вывод, что методическая база была прописана по стандартам аналогичных подразделений НАТО или заимствована оттуда.Россия — особая цельВ пособии выделен целый пункт по противодействию России: "Російска пропаганда та гібридна війна" ("Российская пропаганда и гибридная война", с. 16–19).Новым сотрудникам ЦИПсО объясняли, что их задача — противодействовать “российской пропаганде”, которая, согласно методичкам ССО, подразделяется на четыре группы. Вот, например, цитата из главы “Российская пропаганда и гибридная война”:“Технологии манипуляции информацией: российский концепт:- манипулирование чувствами и страхом;- создание реальности при помощи телевидения;- отключение исторической памяти;- атмосфера аморальности”.То есть боец ЦИПсО должен осознать российскую информационную угрозу и понять, как выстраивать эффективную антироссийскую информационно-психологическую кампанию.Автором курса для ССО ВСУ указан некто Богуш Д.О. По данным, которые обнародовала хакер-группа "Берегини", Денис Богуш — один из ключевых пиарщиков антироссийской пропаганды, принимал участие в конференциях "Страткома" (Strategic Communications) НАТО по "Противодействию российской (дез)информации" в Вильнюсе и Киеве.Операции против России: телефонный терроризмСамой громкой и чувствительной для простых россиян кампанией ЦИПсО, граничащей с преступлением, стало массовое телефонное мошенничество: с 2020 года по всей России бум звонков якобы "из службы безопасности Сбербанка", а затем — из других банков, отделений МВД и ФСБ. Основной целью было не только украсть накопления с карт, но и запугать жителей России. Вероятно, практика тотального отъема денег у россиян (мошенники не брезговали "разводить" пенсионеров и инвалидов, которые переводили им последние деньги, включая "похоронные" и отложенные на лекарства) была еще и тренировкой, подготовкой к более серьезным задачам.Как устроены центры телефонных мошенничеств и диверсийС началом специальной операции в России резко сократился поток заявлений о телефонных мошенничествах. Сразу после ракетных ударов по головным Центрам информационно-психологических операций. Интересно, что похожие спады активности телефонных преступников фиксировались, когда в Киеве были перебои с электричеством и интернетом. Конечно же, возможно, это просто совпадение.Но в апреле 2022 года российские сотрудники силовых структур в освобожденном Бердянске обнаружили сразу три кол-центра мошенников. По всей видимости, работники телефонного батальона покидали свои рабочие места в спешке и не до конца уничтожили, например, должностные инструкции с подробно описанными цепочками действий для обмана граждан России и похищения денег с банковских карточек.Еще в 2019 году поступала информация о сосредоточении центров телефонного терроризма в Днепре. Украинский журналист Владислав Бовтрук проводил собственное расследование, устроившись в один из таких кол-центров под контролем ВСУ, и убедился, что их главной мишенью являются российские граждане. МВД России сообщало, что Вооруженные силы Украины проводили набор в центры телефонного терроризма, распространяющие ложную информацию о минировании. Среди требований было два пункта: знание русского языка и желание "отомстить России".Шквал звонков в школы, детские сады, торговые центры и государственные учреждения с ложными сообщениями о минировании и заложенных бомбах в 2020 году выглядел как хорошо организованные атаки с целью запугать население и посеять панику. Как неоднократно отмечалось в сообщениях пресс-службы ФСБ, большинство этих звонков совершалось с территории Украины.Прямых документальных доказательств участия в этих операциях специалистов украинских ЦИПсО пока не обнародовано. Однако даже Центробанк России отмечает, что после 24 февраля активность телефонных мошенников на территории РФ резко снизилось."Ласковый Марбас" и "Факел""Берегини" среди прочего обнародовали документы, раскрывающие две масштабные операции, которые проводил флагманский 72-й ЦИПсО с 2020 года. Обе — "Лагідний Марбас" (Ласковый Марбас) и "Факел" — были направлены на россиян.Целью психологической акции "Ласковый Марбас" было распространение паники и протестных настроений на территории России и организация митингов в крупных городах России. Сотрудники ЦИПсО должны были провести комплекс информационных мероприятий, чтобы убедить россиян в "тяжелой общественно-политической и экономической обстановке в стране". Целевой аудиторией №1 украинские специалисты назначили "политически активное население РФ в возрасте от 18 до 45 лет". Информация должна была доводиться в том числе через "оппозиционных лидеров мнений".Для каждой из приграничных с областей — они особенно интересуют ЦИПсО — был прописан отдельный план. Вот основные, базовые, тезисы, которые использовали сотрудники 72-го ЦИПсО в своих методичках и заданиях для исполнителей ("фабрика ботов", карикатуристы, блогеры):“У российских властей нет опыта в эффективной управленческой деятельности, это приводит к экономической стагнации государства”“Чиновники разных административных уровней принимают участие в коррупционных схемах, берут взятки и практикуют непотизм”“Высшее политическое руководство РФ осуществляет непропорциональное распределение средств между субъектами Федерации, что приводит к напряжению среди регионов РФ”В заданиях тактической группы мог быть расписан и план проведения антиправительственных митингов. Так, за 2020 год в Москве должны были пройти три митинга, два — в Хабаровске, один — в Нижнем Новгороде и шесть — в Екатеринбурге.Не менее любопытна и операция "Факел", которую ЦИПсО проводили в то же время. Ее цель — "дискредитация Нацгвардии и полиции Российской Федерации".Аргументация примерно та же:"Росгвардия бездействует и не борется с преступностью""Росгвардия использует передовое вооружение и технику против митингующих на акциях протестов""Сотрудники Росгвардии коррумпированы, фабрикуют уголовные дела против законопослушных граждан"“Сотрудники Росгвардии не обладают необходимым набором профессиональных знаний и умений, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, нередко заканчивают жизнь самоубийством”И многое другое.Фейки, размещенные на анонимных сайтах, в пабликах "ВКонтакте" и телеграм-каналах, не без помощи фабрики ботов должны были подтолкнуть россиян выйти на антиправительственные митинги. В первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.Подобные карикатуры — тоже дело рук украинских специалистов информационно-психологических операций и привлеченных российских сотрудников ЦИПсО.Операция "Володя" и угрозы депутатамВ 2021 году на территории российских регионов, которые граничат с Украиной, развернулась операция "Володя". Ее целью ставилось формирование недоверия к действиям как регионального, так и федерального руководства России. Операция разрабатывалась и реализовывалась силами 72-го ЦИПсО. Вот как представляли задачи в презентации операции для тактической группы:Цели и задачи операции "Володя":"Цель — подрыв доверия к действиям военного и политического руководства РФ в приграничных областях; формирование недоверия к работе органов регионального самоуправления".Задачи:1. "Дискредитация органов государственной власти в приграничных областях РФ"2. "Снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и их семей – предпочтение необходимо отдать тем частям, которые дислоцированы максимально близко к границе с Украиной"3. "Создание препятствий для работы пограничной службы ФСБ РФ”Но самой любопытной частью операции оказалась "работа" с депутатами накануне региональных выборов осенью 2021 года в Воронежской области.Из списка кандидатов в депутаты Госдумы и органы местного самоуправления по Воронежской области от партии "Единая Россия" ЦИПсО отобрали 10 "жертв" и проработали план дискредитации их имиджа. Согласно документам, было налажено взаимодействие с противниками этих кандидатов — они должны были работать на их политическое уничтожение.Но дискредитацией региональных политиков дело не ограничилось. Оппонентам "Единой России" начали поступать угрозы от анонимов в социальных сетях. Выглядело это так, будто политикам угрожают некие криминальные сторонники действующей власти, вынуждая сняться с выборов. Основными объектами операции стали кандидаты от КПРФ и партии "Родина".Тексты в каждом сообщении были примерно одинаковыми — подготовленные и распространенные сотрудниками все того же ЦИПсО. Тактическая группа 72-го центра в своем отчете о проделанной работе докладывала: угрозы с требованием отказаться от участия в выборах были направлены двадцати воронежским кандидатам. Вот один из примеров такого сообщения-угрозы:Расчет был на то, что атакованные кандидаты начнут говорить в публичном поле о прессинге со стороны властей, скомпрометируют ход выборов в регионе и выведут недовольных такой ситуацией на улицу. Кроме того, операция должна была дискредитировать кандидатов от партии "Единая Россия" и ощутимо снизить их результаты на выборах.Вместо послесловия: культурно-историческая контрпропагандаНельзя не упомянуть раздел о культурно-исторической контрпропаганде в том же учебном пособии для сотрудников ЦИПсО. Основные подпункты здесь хорошо знакомы по повестке украинских СМИ: исторический аспект, религиозный аспект, манипуляции со славянизмом, название "Русь-Украина" и даже переписывание исторических документов. Это все – часть методической работы по проведению информационно-психологических операций.Эти примеры — далеко не все информационно-психологические операции ЦИПсО Украины. Доступной оказалась лишь часть материалов и докладов. Но все они имели одну цель — дестабилизацию внутриполитических настроений в России.
Телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всё это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем её цель?
Одними из самых спорных и скандальных с точки зрения методик работы в украинской армии оказались Центры информационно-психологических операций (далее — ЦИПсО). Эти центры — часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная "боевая" задача — информационно-психологические диверсии в пространстве противника. В этом материале расскажем о некоторых масштабных операциях на территории России, к которым приложили руку украинские ЦИПсО.
Большинство использованных материалов попало в сеть благодаря украинской хакерской группе "Берегини", которая действует против киевского режима с начала войны на Донбассе.
Что это за центры?
Утверждается, что силы ЦИПсО были внедрены в армейскую структуру Украины к 2004 году: тогда они были частью разведки ВМС Украины. Например, один из центров базировался в Севастополе, а другой — в Одессе. К 2014 году, после событий Майдана, центры психологических операций перешли в юрисдикцию Сил специальных операций (ССО).
Из попавших в сеть документов известно, что в структуру ССО входит четыре подобных центра:
- 72 ЦИПсО, в/ч А4398 (его часто называют главным), в 2014 году переехал из Севастополя в Бровары;
- 16 ЦИПсО, в/ч А1182, расположен в г. Гуйва, Житомирская область;
- 74 ЦИПсО, в/ч А1277, расположен во Львове;
- 83 ЦИПсО, в/ч А2455, базируется в Одессе.
Каждый из этих центров занимается сбором и анализом информации, которая позволила бы дискредитировать противника в информационном пространстве, создавать позитивный имидж Украины в мире и готовить информационно-психологические диверсии.
Проще говоря, основная деятельность ЦИПсО Украины — поддержка информационного фронта на своей территории, в пространстве противника и на территории потенциальных “партнеров” и союзников.
По стандартам НАТО
Искусству информационно-психологической войны украинских офицеров, солдат и вольнонаемных минобороны обучало на примере лучших мировых практик. Этого никто не скрывает. Например, в одном из интервью Алексей Арестович цитировал в качестве образца американские учебники по информационной войне. Сейчас он работает советником руководителя офиса президента Зеленского, но долгое время до этого Арестович служил в Главном управлении разведки Украины.
“Понимаете, как вот работает информационно-психологическая борьба? Первая страница в американском учебнике по информационно-психологической борьбе, первая глава, просто цитирую: основная задача информационно-психологической операции — захватить повестку дня. Все, после этого можете расслабиться и ничего не делать” — объяснял Арестович в одном из относительно недавних интервью.
Силы специальных операций формировались как один из ключевых блоков Военно-морских сил Украины. На сайте Сил специальных операций Украины представлена структура основных подразделений и продуктов, копирующая, по утверждению сотрудника ЦИПсО, аналогичную систему подразделений и продуктов США. Как и в ВС США, украинских центров ИПсО тоже четыре. Согласно ряду документов, классификация информационных продуктов тоже выполнена по образцу НАТО.
В армії США, наприклад, діють чотири групи, що займаються психологічними операціями. Є навіть чітка класифікація інформаційних продуктів: білі — це офіційні заяви чи дії ініціатора або сторін, тісно пов’язаних із ним; сірі — коли важко визначити джерело інформації; чорні — коли інформація надходить нібито від ворожої сторони, а насправді грає на користь стратегічних інтересів ініціатора (який, утім, заперечує причетність)". — Отрывок из интервью офицера ЦИПсО ресурсу "Тиждень".
"В армии США, например, действуют четыре группы, занимающиеся психологическими операциями. Есть даже четкая классификация информационных продуктов: "белые" – это официальные заявления или действия инициатора или сторон, тесно связанных с ним; "серые" – когда трудно определить источник информации; "черные" – когда информация поступает якобы от вражеской стороны, а на самом деле играет в пользу стратегических интересов инициатора (который, однако, отрицает причастность)", – Отрывок из интервью офицера ЦИПсО ресурсу "Тиждень".
В 2018 году на базе ССО ВСУ было подготовлено учебное пособие "Информационные операции". Большое количество важных терминов в нем приводится параллельно на английском языке: отсюда можно сделать вывод, что методическая база была прописана по стандартам аналогичных подразделений НАТО или заимствована оттуда.
Россия — особая цель
В пособии выделен целый пункт по противодействию России: "Російска пропаганда та гібридна війна" ("Российская пропаганда и гибридная война", с. 16–19).
Разворот пособия ЦИПсО "Российская пропаганда и гибридная война"
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Разворот пособия ЦИПсО "Российская пропаганда и гибридная война"
Разворот пособия ЦИПсО "Российская пропаганда и гибридная война"
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Разворот пособия ЦИПсО "Российская пропаганда и гибридная война"
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Разворот пособия ЦИПсО "Российская пропаганда и гибридная война"
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Разворот пособия ЦИПсО "Российская пропаганда и гибридная война"
Новым сотрудникам ЦИПсО объясняли, что их задача — противодействовать “российской пропаганде”, которая, согласно методичкам ССО, подразделяется на четыре группы. Вот, например, цитата из главы “Российская пропаганда и гибридная война”:
“Технологии манипуляции информацией: российский концепт:
- манипулирование чувствами и страхом; - создание реальности при помощи телевидения; - отключение исторической памяти; - атмосфера аморальности”.
То есть боец ЦИПсО должен осознать российскую информационную угрозу и понять, как выстраивать эффективную антироссийскую информационно-психологическую кампанию.
Автором курса для ССО ВСУ указан некто Богуш Д.О. По данным, которые обнародовала хакер-группа "Берегини", Денис Богуш — один из ключевых пиарщиков антироссийской пропаганды, принимал участие в конференциях "Страткома" (Strategic Communications) НАТО по "Противодействию российской (дез)информации" в Вильнюсе и Киеве.
Денис Богуш на мероприятии NATO Strategic Communications в Вильнюсе.
Денис Богуш на мероприятии NATO Strategic Communications в Вильнюсе.
Операции против России: телефонный терроризм
Самой громкой и чувствительной для простых россиян кампанией ЦИПсО, граничащей с преступлением, стало массовое телефонное мошенничество: с 2020 года по всей России бум звонков якобы "из службы безопасности Сбербанка", а затем — из других банков, отделений МВД и ФСБ. Основной целью было не только украсть накопления с карт, но и запугать жителей России. Вероятно, практика тотального отъема денег у россиян (мошенники не брезговали "разводить" пенсионеров и инвалидов, которые переводили им последние деньги, включая "похоронные" и отложенные на лекарства) была еще и тренировкой, подготовкой к более серьезным задачам.
Как устроены центры телефонных мошенничеств и диверсий
С началом специальной операции в России резко сократился поток заявлений о телефонных мошенничествах. Сразу после ракетных ударов по головным Центрам информационно-психологических операций. Интересно, что похожие спады активности телефонных преступников фиксировались, когда в Киеве были перебои с электричеством и интернетом. Конечно же, возможно, это просто совпадение.
Но в апреле 2022 года российские сотрудники силовых структур в освобожденном Бердянске обнаружили сразу три кол-центра мошенников. По всей видимости, работники телефонного батальона покидали свои рабочие места в спешке и не до конца уничтожили, например, должностные инструкции с подробно описанными цепочками действий для обмана граждан России и похищения денег с банковских карточек.
Еще в 2019 году поступала информация о сосредоточении центров телефонного терроризма в Днепре. Украинский журналист Владислав Бовтрук проводил собственное расследование, устроившись в один из таких кол-центров под контролем ВСУ, и убедился, что их главной мишенью являются российские граждане. МВД России сообщало, что Вооруженные силы Украины проводили набор в центры телефонного терроризма, распространяющие ложную информацию о минировании. Среди требований было два пункта: знание русского языка и желание "отомстить России".
Шквал звонков в школы, детские сады, торговые центры и государственные учреждения с ложными сообщениями о минировании и заложенных бомбах в 2020 году выглядел как хорошо организованные атаки с целью запугать население и посеять панику. Как неоднократно отмечалось в сообщениях пресс-службы ФСБ, большинство этих звонков совершалось с территории Украины.
Прямых документальных доказательств участия в этих операциях специалистов украинских ЦИПсО пока не обнародовано. Однако даже Центробанк России отмечает, что после 24 февраля активность телефонных мошенников на территории РФ резко снизилось.
"Ласковый Марбас" и "Факел"
"Берегини" среди прочего обнародовали документы, раскрывающие две масштабные операции, которые проводил флагманский 72-й ЦИПсО с 2020 года. Обе — "Лагідний Марбас" (Ласковый Марбас) и "Факел" — были направлены на россиян.
Целью психологической акции "Ласковый Марбас" было распространение паники и протестных настроений на территории России и организация митингов в крупных городах России. Сотрудники ЦИПсО должны были провести комплекс информационных мероприятий, чтобы убедить россиян в "тяжелой общественно-политической и экономической обстановке в стране". Целевой аудиторией №1 украинские специалисты назначили "политически активное население РФ в возрасте от 18 до 45 лет". Информация должна была доводиться в том числе через "оппозиционных лидеров мнений".
Для каждой из приграничных с областей — они особенно интересуют ЦИПсО — был прописан отдельный план. Вот основные, базовые, тезисы, которые использовали сотрудники 72-го ЦИПсО в своих методичках и заданиях для исполнителей ("фабрика ботов", карикатуристы, блогеры):
“У российских властей нет опыта в эффективной управленческой деятельности, это приводит к экономической стагнации государства”
“Чиновники разных административных уровней принимают участие в коррупционных схемах, берут взятки и практикуют непотизм”
“Высшее политическое руководство РФ осуществляет непропорциональное распределение средств между субъектами Федерации, что приводит к напряжению среди регионов РФ”
Основные тезисы, описанные ЦИПсО, в рамках операции "Ласковый Марбас"
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Основные тезисы, описанные ЦИПсО, в рамках операции "Ласковый Марбас"
Задание для тактической группы ЦИПсО, ответственной за операцию "Ласковый Марбас"
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Задание для тактической группы ЦИПсО, ответственной за операцию "Ласковый Марбас"
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Основные тезисы, описанные ЦИПсО, в рамках операции "Ласковый Марбас"
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Задание для тактической группы ЦИПсО, ответственной за операцию "Ласковый Марбас"
В заданиях тактической группы мог быть расписан и план проведения антиправительственных митингов. Так, за 2020 год в Москве должны были пройти три митинга, два — в Хабаровске, один — в Нижнем Новгороде и шесть — в Екатеринбурге.
Разные цели операции ЦИПсО для разных областей РФ
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Разные цели операции ЦИПсО для разных областей РФ
Разные цели операции ЦИПсО для разных областей РФ
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Разные цели операции ЦИПсО для разных областей РФ
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Разные цели операции ЦИПсО для разных областей РФ
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Разные цели операции ЦИПсО для разных областей РФ
Не менее любопытна и операция "Факел", которую ЦИПсО проводили в то же время. Ее цель — "дискредитация Нацгвардии и полиции Российской Федерации".
Основные тезисы, описанные сотрудниками ЦИПсО, в рамках операции "Факел"
Основные тезисы, описанные сотрудниками ЦИПсО, в рамках операции "Факел"
Аргументация примерно та же:
"Росгвардия бездействует и не борется с преступностью"
"Росгвардия использует передовое вооружение и технику против митингующих на акциях протестов"
"Сотрудники Росгвардии коррумпированы, фабрикуют уголовные дела против законопослушных граждан"
“Сотрудники Росгвардии не обладают необходимым набором профессиональных знаний и умений, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, нередко заканчивают жизнь самоубийством”
И многое другое.
Фейки, размещенные на анонимных сайтах, в пабликах "ВКонтакте" и телеграм-каналах, не без помощи фабрики ботов должны были подтолкнуть россиян выйти на антиправительственные митинги. В первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.
Пример контента, произведенного и распространяемого силами ЦИПсО ВСУ
Пример контента, произведенного и распространяемого силами ЦИПсО ВСУ
Подобные карикатуры — тоже дело рук украинских специалистов информационно-психологических операций и привлеченных российских сотрудников ЦИПсО.
Операция "Володя" и угрозы депутатам
В 2021 году на территории российских регионов, которые граничат с Украиной, развернулась операция "Володя". Ее целью ставилось формирование недоверия к действиям как регионального, так и федерального руководства России. Операция разрабатывалась и реализовывалась силами 72-го ЦИПсО. Вот как представляли задачи в презентации операции для тактической группы:
Цели ЦИПсО ВСУ в рамках операции "Володя"
Цели ЦИПсО ВСУ в рамках операции "Володя"
Цели и задачи операции "Володя":
"Цель — подрыв доверия к действиям военного и политического руководства РФ в приграничных областях; формирование недоверия к работе органов регионального самоуправления".
Задачи:
1. "Дискредитация органов государственной власти в приграничных областях РФ" 2. "Снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и их семей – предпочтение необходимо отдать тем частям, которые дислоцированы максимально близко к границе с Украиной" 3. "Создание препятствий для работы пограничной службы ФСБ РФ”
Но самой любопытной частью операции оказалась "работа" с депутатами накануне региональных выборов осенью 2021 года в Воронежской области.
Из списка кандидатов в депутаты Госдумы и органы местного самоуправления по Воронежской области от партии "Единая Россия" ЦИПсО отобрали 10 "жертв" и проработали план дискредитации их имиджа. Согласно документам, было налажено взаимодействие с противниками этих кандидатов — они должны были работать на их политическое уничтожение.
Порядок действий, описанный сотрудниками ЦИПсО ВСУ
Порядок действий, описанный сотрудниками ЦИПсО ВСУ
Но дискредитацией региональных политиков дело не ограничилось. Оппонентам "Единой России" начали поступать угрозы от анонимов в социальных сетях. Выглядело это так, будто политикам угрожают некие криминальные сторонники действующей власти, вынуждая сняться с выборов. Основными объектами операции стали кандидаты от КПРФ и партии "Родина".
Тексты в каждом сообщении были примерно одинаковыми — подготовленные и распространенные сотрудниками все того же ЦИПсО. Тактическая группа 72-го центра в своем отчете о проделанной работе докладывала: угрозы с требованием отказаться от участия в выборах были направлены двадцати воронежским кандидатам. Вот один из примеров такого сообщения-угрозы:
“Приветствую Сашенька, дошли слухи, что ты дружочек хочешь баллотироваться!? Не советую тебе, чепухе, лезть туда, потому что перекроем тебе кислород достаточно быстро. Будешь не за ветром шелестеть, голова, то мы тебя под твоим домом найдем, ****** и высушим как последнего петуха, и в хвост, и в гриву. А родных твоих поймаем и пустим на корм речным рыбам, либо изнасилуем, выбирать будем сами, смотря чего больше хотеться будет. Там, куда ты пхнешь, тебе делать нечего, поверь, там уже как 20 лет у власти свои люди сидят, а ты черт сиди на **** ровно, или все волосы, что на **** есть паяльником выпалим, голова ты говяжья. По-хорошему не поймешь, то имущество твое будет гореть, как твое очко сейчас, читая этот текст. Мы за двадцать лет во главе и не таких ломали. Надеюсь тебе, ****** тупой. дойдет по хорошему, и твои близкие вместе с тобой остануться в целости, но это не точно) Давай живи и оглядывайся!”
Пример сообщения с угрозами, предоставленный в отчете ЦИПсО
Пример сообщения с угрозами, предоставленный в отчете ЦИПсО
Расчет был на то, что атакованные кандидаты начнут говорить в публичном поле о прессинге со стороны властей, скомпрометируют ход выборов в регионе и выведут недовольных такой ситуацией на улицу. Кроме того, операция должна была дискредитировать кандидатов от партии "Единая Россия" и ощутимо снизить их результаты на выборах.
Вместо послесловия: культурно-историческая контрпропаганда
Раздел пособия ЦИПсО "Исторически-культурная контрпропаганда"
Раздел пособия ЦИПсО "Исторически-культурная контрпропаганда"
Нельзя не упомянуть раздел о культурно-исторической контрпропаганде в том же учебном пособии для сотрудников ЦИПсО. Основные подпункты здесь хорошо знакомы по повестке украинских СМИ: исторический аспект, религиозный аспект, манипуляции со славянизмом, название "Русь-Украина" и даже переписывание исторических документов. Это все – часть методической работы по проведению информационно-психологических операций.
Эти примеры — далеко не все информационно-психологические операции ЦИПсО Украины. Доступной оказалась лишь часть материалов и докладов. Но все они имели одну цель — дестабилизацию внутриполитических настроений в России.
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