https://ria.ru/20220513/tsb-1788402253.html
ЦБ смягчил требования к банкам по лимиту открытых позиций в долларах и евро
ЦБ смягчил требования к банкам по лимиту открытых позиций в долларах и евро - РИА Новости, 13.05.2022
ЦБ смягчил требования к банкам по лимиту открытых позиций в долларах и евро
Банк России временно не будет применять меры в отношении банков за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) по разнонаправленным позициям в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:52
2022-05-13T17:52
2022-05-13T19:01
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Банк России временно не будет применять меры в отношении банков за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) по разнонаправленным позициям в долларах и евро, сообщил регулятор."Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов", - говорится в сообщении."При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях", - подчеркивает регулятор.ЦБ воздержится от применения мер в случае, "если указанное несоблюдение возникло в период с 18 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года", уточняется в материалах.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
17:52 13.05.2022 (обновлено: 19:01 13.05.2022)
ЦБ смягчил требования к банкам по лимиту открытых позиций в долларах и евро
Центробанк ввел временные послабления по валютным лимитам для банков