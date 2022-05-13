https://ria.ru/20220513/trud-1788352554.html

Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда

Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 13.05.2022

Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:37

2022-05-13T15:37

2022-05-13T15:37

мурманская область

мурманская область

фонд развития промышленности

общество

андрей чибис

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МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой."Ситуация в Мурманской области на данный момент остается стабильной. Об этом свидетельствуют и экономические показатели: в первом квартале индекс промышленного производства превысил среднероссийский в два раза, составив 110,5%. Это обусловлено увеличением объема металлургического производства", - сказал Чибис.Он отметил, что также на 19% увеличился объем строительных работ, что выше среднероссийского показателя в четыре раза. "Мы начинаем строить новый завод, на который соответственно ведется набор сотрудников. Также продолжается реализация других крупных проектов. Риски остановки производств отсутствуют", – подчеркнул глава региона.Чибис рассказал о том, что ситуация на рынке труда также остается стабильной: число вакансий, заявленных в службу занятости, составляет почти 27 тысяч, при этом численность безработных с начала текущего года уменьшилась на 13%. В регионе создана и постоянно актуализируется база вакансий, а также оптимизирована работа служб занятости. Глава региона отметил, что ситуация постоянно отслеживается и обсуждается с руководителями предприятий региона.В дополнение к федеральным мерам поддержки правительством Мурманской области предусмотрены 36 мер регионального уровня, направленных на поддержку организаций и предпринимателей, на их финансирование из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей, в том числе на совместные программы с федеральным Фондом развития промышленности.Ранее власти региона заявляли о том, что в 2022 году будет продолжена успешно зарекомендовавшая себя практика организации временных общественно полезных работ в целях поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На это мероприятие из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 53 миллиона рублей. Ожидается, что трудоустроиться по данной программе в этом году смогут более 800 северян."В дополнение к различным федеральным программам мы финансируем нашу региональную программу по временному трудоустройству в муниципалитетах. Здесь также ведется четкое взаимодействие с компаниями и с муниципальными органами власти", - рассказал губернатор. Он пояснил, что подобная программа действует и для подростков на время каникул, чтобы ребята получали профессию или могли работать в сфере городского благоустройства. Финансирование также выделено. Кроме того, в Мурманской области действуют телефонные горячие линии для граждан и работодателей, работают девять консультационных пунктов.

https://ria.ru/20220426/murmansk-1785617744.html

https://ria.ru/20220422/turisty-1785000066.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мурманская область, фонд развития промышленности, общество, андрей чибис