Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20220513/trud-1788352554.html
Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда
Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 13.05.2022
Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:37
2022-05-13T15:37
мурманская область
мурманская область
фонд развития промышленности
общество
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой."Ситуация в Мурманской области на данный момент остается стабильной. Об этом свидетельствуют и экономические показатели: в первом квартале индекс промышленного производства превысил среднероссийский в два раза, составив 110,5%. Это обусловлено увеличением объема металлургического производства", - сказал Чибис.Он отметил, что также на 19% увеличился объем строительных работ, что выше среднероссийского показателя в четыре раза. "Мы начинаем строить новый завод, на который соответственно ведется набор сотрудников. Также продолжается реализация других крупных проектов. Риски остановки производств отсутствуют", – подчеркнул глава региона.Чибис рассказал о том, что ситуация на рынке труда также остается стабильной: число вакансий, заявленных в службу занятости, составляет почти 27 тысяч, при этом численность безработных с начала текущего года уменьшилась на 13%. В регионе создана и постоянно актуализируется база вакансий, а также оптимизирована работа служб занятости. Глава региона отметил, что ситуация постоянно отслеживается и обсуждается с руководителями предприятий региона.В дополнение к федеральным мерам поддержки правительством Мурманской области предусмотрены 36 мер регионального уровня, направленных на поддержку организаций и предпринимателей, на их финансирование из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей, в том числе на совместные программы с федеральным Фондом развития промышленности.Ранее власти региона заявляли о том, что в 2022 году будет продолжена успешно зарекомендовавшая себя практика организации временных общественно полезных работ в целях поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На это мероприятие из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 53 миллиона рублей. Ожидается, что трудоустроиться по данной программе в этом году смогут более 800 северян."В дополнение к различным федеральным программам мы финансируем нашу региональную программу по временному трудоустройству в муниципалитетах. Здесь также ведется четкое взаимодействие с компаниями и с муниципальными органами власти", - рассказал губернатор. Он пояснил, что подобная программа действует и для подростков на время каникул, чтобы ребята получали профессию или могли работать в сфере городского благоустройства. Финансирование также выделено. Кроме того, в Мурманской области действуют телефонные горячие линии для граждан и работодателей, работают девять консультационных пунктов.
https://ria.ru/20220426/murmansk-1785617744.html
https://ria.ru/20220422/turisty-1785000066.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, фонд развития промышленности, общество, андрей чибис
15:37 13.05.2022
 
Губернатор Мурманской области заявил о стабильной ситуации на рынке труда

Губернатор Мурманской области Чибис заявил о стабильной ситуации на рынке труда

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.
"Ситуация в Мурманской области на данный момент остается стабильной. Об этом свидетельствуют и экономические показатели: в первом квартале индекс промышленного производства превысил среднероссийский в два раза, составив 110,5%. Это обусловлено увеличением объема металлургического производства", - сказал Чибис.
Вид на Хибины в Кировске - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 19:47Мурманская область
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд"
Он отметил, что также на 19% увеличился объем строительных работ, что выше среднероссийского показателя в четыре раза. "Мы начинаем строить новый завод, на который соответственно ведется набор сотрудников. Также продолжается реализация других крупных проектов. Риски остановки производств отсутствуют", – подчеркнул глава региона.
Чибис рассказал о том, что ситуация на рынке труда также остается стабильной: число вакансий, заявленных в службу занятости, составляет почти 27 тысяч, при этом численность безработных с начала текущего года уменьшилась на 13%. В регионе создана и постоянно актуализируется база вакансий, а также оптимизирована работа служб занятости. Глава региона отметил, что ситуация постоянно отслеживается и обсуждается с руководителями предприятий региона.
В дополнение к федеральным мерам поддержки правительством Мурманской области предусмотрены 36 мер регионального уровня, направленных на поддержку организаций и предпринимателей, на их финансирование из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей, в том числе на совместные программы с федеральным Фондом развития промышленности.
Ранее власти региона заявляли о том, что в 2022 году будет продолжена успешно зарекомендовавшая себя практика организации временных общественно полезных работ в целях поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На это мероприятие из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 53 миллиона рублей. Ожидается, что трудоустроиться по данной программе в этом году смогут более 800 северян.
"В дополнение к различным федеральным программам мы финансируем нашу региональную программу по временному трудоустройству в муниципалитетах. Здесь также ведется четкое взаимодействие с компаниями и с муниципальными органами власти", - рассказал губернатор. Он пояснил, что подобная программа действует и для подростков на время каникул, чтобы ребята получали профессию или могли работать в сфере городского благоустройства. Финансирование также выделено. Кроме того, в Мурманской области действуют телефонные горячие линии для граждан и работодателей, работают девять консультационных пунктов.
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 19:28Мурманская область
Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов
 
Мурманская областьМурманская областьФонд развития промышленностиОбществоАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала