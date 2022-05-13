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В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220513/tretyakovka-1788287977.html
В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам
В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам
Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве закрыты "по техническим причинам", предположительно, РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:07
2022-05-13T12:17
культура
третьяковская галерея
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
москва
культура
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве закрыты "по техническим причинам", предположительно, здания будут открыты для гостей после 14.00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Ранее в СМИ появились сообщения очевидцев, свидетельствовавшие об эвакуации посетителей из музея, а также о приезде на место сотрудников МЧС и полиции."Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14.00 по техническим причинам", - сообщили агентству в пресс-службе.
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третьяковская галерея, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, москва, культура
12:07 13.05.2022 (обновлено: 12:17 13.05.2022)
 
В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам

В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам после сообщений об эвакуации

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве закрыты "по техническим причинам", предположительно, здания будут открыты для гостей после 14.00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее в СМИ появились сообщения очевидцев, свидетельствовавшие об эвакуации посетителей из музея, а также о приезде на место сотрудников МЧС и полиции.
"Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14.00 по техническим причинам", - сообщили агентству в пресс-службе.
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КультураТретьяковская галереяРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМоскваКультура
 
 
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