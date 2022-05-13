https://ria.ru/20220513/tretyakovka-1788287977.html

В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам

В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве закрыли музеи Третьяковки по техническим причинам

Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве закрыты "по техническим причинам", предположительно, РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:07

2022-05-13T12:07

2022-05-13T12:17

культура

третьяковская галерея

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве закрыты "по техническим причинам", предположительно, здания будут открыты для гостей после 14.00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Ранее в СМИ появились сообщения очевидцев, свидетельствовавшие об эвакуации посетителей из музея, а также о приезде на место сотрудников МЧС и полиции."Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14.00 по техническим причинам", - сообщили агентству в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

третьяковская галерея, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, москва, культура