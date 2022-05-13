https://ria.ru/20220513/traur-1788437500.html
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ
Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:29
2022-05-13T20:29
2022-05-13T20:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна."Правительство Индии объявило однодневный национальный траур 14 мая в знак уважения к его высочеству шейху Халифе бен Заиду Аль Нахайяну, президенту ОАЭ и правителю Абу-Даби, который скончался сегодня", - сообщил МИД Индии.Ведомство отметило, что в день траура национальный флаг будет приспущен по всей Индии на всех зданиях, также будут отменены все официальные развлекательные мероприятия.Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна."В своих посланиях они отметили, что он был государственным деятелем и дальновидным лидером, и напомнили о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и ОАЭ и благосостояние индийской общины в ОАЭ", - говорится в сообщении МИД Индии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, оаэ, абу-даби, индия, мид индии
20:29 13.05.2022 (обновлено: 20:39 13.05.2022)
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ
МИД Индии: правительство Индии объявило однодневный национальный траур
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
"Правительство Индии
объявило однодневный национальный траур 14 мая в знак уважения к его высочеству шейху Халифе бен Заиду Аль Нахайяну, президенту ОАЭ
и правителю Абу-Даби
, который скончался сегодня", - сообщил МИД Индии
.
Ведомство отметило, что в день траура национальный флаг будет приспущен по всей Индии на всех зданиях, также будут отменены все официальные развлекательные мероприятия.
Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд
и премьер-министр Индии Нарендра Моди
выразили соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
"В своих посланиях они отметили, что он был государственным деятелем и дальновидным лидером, и напомнили о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и ОАЭ и благосостояние индийской общины в ОАЭ", - говорится в сообщении МИД Индии.