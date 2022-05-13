https://ria.ru/20220513/traur-1788437500.html

В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ

В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022

В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ

Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:29

2022-05-13T20:29

2022-05-13T20:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна."Правительство Индии объявило однодневный национальный траур 14 мая в знак уважения к его высочеству шейху Халифе бен Заиду Аль Нахайяну, президенту ОАЭ и правителю Абу-Даби, который скончался сегодня", - сообщил МИД Индии.Ведомство отметило, что в день траура национальный флаг будет приспущен по всей Индии на всех зданиях, также будут отменены все официальные развлекательные мероприятия.Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна."В своих посланиях они отметили, что он был государственным деятелем и дальновидным лидером, и напомнили о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и ОАЭ и благосостояние индийской общины в ОАЭ", - говорится в сообщении МИД Индии.

https://ria.ru/20220513/soboleznovaniya-1788383990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, оаэ, абу-даби, индия, мид индии