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В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022
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В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ
Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:29
2022-05-13T20:39
в мире
оаэ
абу-даби
индия
мид индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна."Правительство Индии объявило однодневный национальный траур 14 мая в знак уважения к его высочеству шейху Халифе бен Заиду Аль Нахайяну, президенту ОАЭ и правителю Абу-Даби, который скончался сегодня", - сообщил МИД Индии.Ведомство отметило, что в день траура национальный флаг будет приспущен по всей Индии на всех зданиях, также будут отменены все официальные развлекательные мероприятия.Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна."В своих посланиях они отметили, что он был государственным деятелем и дальновидным лидером, и напомнили о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и ОАЭ и благосостояние индийской общины в ОАЭ", - говорится в сообщении МИД Индии.
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в мире, оаэ, абу-даби, индия, мид индии
20:29 13.05.2022 (обновлено: 20:39 13.05.2022)
 
В Индии объявили траур в связи со смертью президента ОАЭ

МИД Индии: правительство Индии объявило однодневный национальный траур

© AP Photo / Mahesh Kumar A.Траурные молитвы в Индии
Траурные молитвы в Индии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Траурные молитвы в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Индия объявила однодневный национальный траур в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
"Правительство Индии объявило однодневный национальный траур 14 мая в знак уважения к его высочеству шейху Халифе бен Заиду Аль Нахайяну, президенту ОАЭ и правителю Абу-Даби, который скончался сегодня", - сообщил МИД Индии.
Ведомство отметило, что в день траура национальный флаг будет приспущен по всей Индии на всех зданиях, также будут отменены все официальные развлекательные мероприятия.
Халифа ибн Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 17:00
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
"В своих посланиях они отметили, что он был государственным деятелем и дальновидным лидером, и напомнили о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и ОАЭ и благосостояние индийской общины в ОАЭ", - говорится в сообщении МИД Индии.
 
В миреОАЭАбу-ДабиИндияМИД Индии
 
 
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