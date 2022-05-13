https://ria.ru/20220513/tramp-1788235938.html

Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США

Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США - РИА Новости, 13.05.2022

Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США

Предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:44

2022-05-13T02:44

2022-05-13T02:44

в мире

джо байден

сша

twitter

илон маск

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть ему доступ к социальной сети Twitter в случае ее покупки.Про Джо Байдена, который в отличие от Трампа уже объявил о намерении баллотироваться, Маск сказал, что ошибка действующего президента в том, что он думает, что его избрали с мандатом на трансформацию Америки. "Но на самом деле всем просто хотелось поменьше драмы", — написал предприниматель.Сам Трамп ранее дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter и намерен развивать собственную социальную сеть Truth ("Правда").Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html

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в мире, джо байден, сша, twitter, илон маск, дональд трамп