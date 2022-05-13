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Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США - РИА Новости, 13.05.2022
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Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США
Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США - РИА Новости, 13.05.2022
Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США
Предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T02:44
2022-05-13T02:44
в мире
джо байден
сша
twitter
илон маск
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть ему доступ к социальной сети Twitter в случае ее покупки.Про Джо Байдена, который в отличие от Трампа уже объявил о намерении баллотироваться, Маск сказал, что ошибка действующего президента в том, что он думает, что его избрали с мандатом на трансформацию Америки. "Но на самом деле всем просто хотелось поменьше драмы", — написал предприниматель.Сам Трамп ранее дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter и намерен развивать собственную социальную сеть Truth ("Правда").Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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в мире, джо байден, сша, twitter, илон маск, дональд трамп
02:44 13.05.2022
 
Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США

Илон Маск хотел бы видеть "менее разобщающего" кандидата в президенты США, чем Трамп

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть ему доступ к социальной сети Twitter в случае ее покупки.

"Даже хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter", — написал Маск в соцсети, которую хочет приобрести за 44 миллиарда долларов.

Про Джо Байдена, который в отличие от Трампа уже объявил о намерении баллотироваться, Маск сказал, что ошибка действующего президента в том, что он думает, что его избрали с мандатом на трансформацию Америки. "Но на самом деле всем просто хотелось поменьше драмы", — написал предприниматель.
Сам Трамп ранее дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter и намерен развивать собственную социальную сеть Truth ("Правда").
Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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В миреДжо БайденСШАTwitterИлон МаскДональд Трамп
 
 
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