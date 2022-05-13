Маск рассказал, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США
Илон Маск хотел бы видеть "менее разобщающего" кандидата в президенты США, чем Трамп
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть ему доступ к социальной сети Twitter в случае ее покупки.
"Даже хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter", — написал Маск в соцсети, которую хочет приобрести за 44 миллиарда долларов.
Про Джо Байдена, который в отличие от Трампа уже объявил о намерении баллотироваться, Маск сказал, что ошибка действующего президента в том, что он думает, что его избрали с мандатом на трансформацию Америки. "Но на самом деле всем просто хотелось поменьше драмы", — написал предприниматель.
Сам Трамп ранее дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter и намерен развивать собственную социальную сеть Truth ("Правда").
Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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