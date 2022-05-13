https://ria.ru/20220513/taliby-1788274892.html

Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат

Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022

Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат

Талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стремятся построить инклюзивное правительство, заявления о том, что это... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:14

2022-05-13T11:14

2022-05-13T11:14

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стремятся построить инклюзивное правительство, заявления о том, что это происходит только на словах - спекуляции, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.Он напомнил, что новые афганские власти организовали специальную комиссию, которая ведет переговоры с теми, кто покинул страну, чтобы они вернулись на госслужбу."Они имеют все полномочия на ведение этих переговоров, и работа ведется. А спекуляции распространяют те, кто уехал в США, в другие страны. Но мы говорим, что мы ни от кого не отворачиваемся", - сказал Гарвал.Сам временный поверенный до нового прихода к власти талибов более 10 лет работал в структурах афганского МИД.Накануне телеканал Tolo News со ссылкой на представителя политофиса "Талибана"* Анаса Хаккани сообщил, что около 50 чиновников бывшего афганского правительства, бежавших из страны с приходом к власти талибов, вернулись в Афганистан.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, талибан, сша, оон