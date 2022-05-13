https://ria.ru/20220513/taliby-1788274892.html
Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат
Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат
Талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стремятся построить инклюзивное правительство, заявления о том, что это... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:14
2022-05-13T11:14
2022-05-13T11:14
в мире
афганистан
талибан
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755370279_0:0:2698:1518_1920x0_80_0_0_ab6b7813d6c9ad64c2c2713ac31c363d.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стремятся построить инклюзивное правительство, заявления о том, что это происходит только на словах - спекуляции, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.Он напомнил, что новые афганские власти организовали специальную комиссию, которая ведет переговоры с теми, кто покинул страну, чтобы они вернулись на госслужбу."Они имеют все полномочия на ведение этих переговоров, и работа ведется. А спекуляции распространяют те, кто уехал в США, в другие страны. Но мы говорим, что мы ни от кого не отворачиваемся", - сказал Гарвал.Сам временный поверенный до нового прихода к власти талибов более 10 лет работал в структурах афганского МИД.Накануне телеканал Tolo News со ссылкой на представителя политофиса "Талибана"* Анаса Хаккани сообщил, что около 50 чиновников бывшего афганского правительства, бежавших из страны с приходом к власти талибов, вернулись в Афганистан.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755370279_0:0:2660:1994_1920x0_80_0_0_dcb8db4d482719358e1723b5a4b73ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, талибан, сша, оон
Талибы стремятся построить инклюзивное правительство, заявил дипломат
Афганский дипломат Гарвал заявил, что талибы стремятся построить инклюзивное правительство
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стремятся построить инклюзивное правительство, заявления о том, что это происходит только на словах - спекуляции, заявил
в эксклюзивном интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
"В Афганистане на данный момент есть правительство, которое представляют и в состав которого входят представители всех национальностей и народностей Афганистана. А то, что пишут СМИ, это пропаганда тех людей, которые раньше были у власти, но сбежали, оставили страну. И мы предлагали им, чтобы они с нами продолжали работать. Но, к сожалению, они сами не хотят этого. Из правительства мы никого не заставляли уходить и никого не уволили. Они сами решили уехать", - сказал Гарвал.
Он напомнил, что новые афганские власти организовали специальную комиссию, которая ведет переговоры с теми, кто покинул страну, чтобы они вернулись на госслужбу.
"Они имеют все полномочия на ведение этих переговоров, и работа ведется. А спекуляции распространяют те, кто уехал в США, в другие страны. Но мы говорим, что мы ни от кого не отворачиваемся", - сказал Гарвал.
Сам временный поверенный до нового прихода к власти талибов более 10 лет работал в структурах афганского МИД.
Накануне телеканал Tolo News со ссылкой на представителя политофиса "Талибана"* Анаса Хаккани сообщил, что около 50 чиновников бывшего афганского правительства, бежавших из страны с приходом к власти талибов, вернулись в Афганистан.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность