https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788386279.html

Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов

Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов - РИА Новости, 13.05.2022

Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов

Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:05

2022-05-13T17:05

2022-05-13T19:15

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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РЫБИНСК (Ярославская область), 13 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Министр отметил, что судостроительные предприятия также "достаточно неплохо" загружены гражданскими заказами. По словам Мантурова, сейчас идет активное обновление гражданского флота по всем направлениям: грузового транспорта, специализированного, научно-исследовательского, необходимого для нужд нефтегазовой отрасли и рыболовецких компаний.

https://ria.ru/20220323/podlodki-1779638559.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)