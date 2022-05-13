17:05 13.05.2022 (обновлено: 19:15 13.05.2022)
Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов
Глава Минпромторга Мантуров: гособоронзаказ исполняется судостроителями почти на 100%
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкТяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса "Звезда"
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса "Звезда". Архивное фото
РЫБИНСК (Ярославская область), 13 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Гособоронзаказ исполняется практически на 100%. Очень редко за последние годы происходят какие-то переносы на будущий период", - сказал он, отвечая на вопрос, бывают ли приостановки производства на судостроительных заводах из-за санкций.
Министр отметил, что судостроительные предприятия также "достаточно неплохо" загружены гражданскими заказами. По словам Мантурова, сейчас идет активное обновление гражданского флота по всем направлениям: грузового транспорта, специализированного, научно-исследовательского, необходимого для нужд нефтегазовой отрасли и рыболовецких компаний.
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