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Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов - РИА Новости, 13.05.2022
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Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов
Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов - РИА Новости, 13.05.2022
Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов
Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:05
2022-05-13T19:15
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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РЫБИНСК (Ярославская область), 13 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Министр отметил, что судостроительные предприятия также "достаточно неплохо" загружены гражданскими заказами. По словам Мантурова, сейчас идет активное обновление гражданского флота по всем направлениям: грузового транспорта, специализированного, научно-исследовательского, необходимого для нужд нефтегазовой отрасли и рыболовецких компаний.
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экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
17:05 13.05.2022 (обновлено: 19:15 13.05.2022)
 
Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентов

Глава Минпромторга Мантуров: гособоронзаказ исполняется судостроителями почти на 100%

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкТяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса "Звезда"
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса "Звезда". Архивное фото
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РЫБИНСК (Ярославская область), 13 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Гособоронзаказ исполняется практически на 100%. Очень редко за последние годы происходят какие-то переносы на будущий период", - сказал он, отвечая на вопрос, бывают ли приостановки производства на судостроительных заводах из-за санкций.
Министр отметил, что судостроительные предприятия также "достаточно неплохо" загружены гражданскими заказами. По словам Мантурова, сейчас идет активное обновление гражданского флота по всем направлениям: грузового транспорта, специализированного, научно-исследовательского, необходимого для нужд нефтегазовой отрасли и рыболовецких компаний.
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ЭкономикаДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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