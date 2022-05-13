https://ria.ru/20220513/stavka-1788248278.html

ЦБ в июне может снизить ключевую ставку до 12 процентов, рассказал эксперт

ЦБ в июне может снизить ключевую ставку до 12 процентов, рассказал эксперт - РИА Новости, 13.05.2022

ЦБ в июне может снизить ключевую ставку до 12 процентов, рассказал эксперт

Центральный банк России в июне может снизить ключевую ставку до 12% годовых, индикатором этого является замедление инфляции и снижение доходности по облигациям... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:51

2022-05-13T08:51

2022-05-13T08:54

экономика

ипотека

россия

центральный банк рф (цб рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Центральный банк России в июне может снизить ключевую ставку до 12% годовых, индикатором этого является замедление инфляции и снижение доходности по облигациям федерального займа, сказал РИА Новости гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом", член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев."Поскольку риски дестабилизации мировой валютной системы возрастают, у нас очень мало времени. Поэтому считаю, что медлить со снижением ставки не стоит. О темпах можно спорить. Но поскольку есть опережающий индикатор – доходность облигаций федерального займа, крупнейший долговой рынок, там участники рынка уже закладывают ставку 10%. Я ожидаю, что ЦБ вновь предпримет такой сильный шаг и 10 июня снизит ставку до 12%, а далее, скорее всего, ставка будет 10%. На этом, вероятно, они возьмут некоторую паузу до осени и посмотрят на то, как компоненты инфляции, связанные с продовольствием (новый урожай) будут влиять на общую инфляцию", - сказал Лосев.Эксперт считает, что Центробанк, видя, что инфляция замедляется, и что экономике необходимы деньги, будет проводить адаптивную политику."Резкий подъем ключевой ставки 28 февраля (до 20%) был экстренной мерой, призванной защитить банковский сектор от тотального оттока средств вкладчиков. Сейчас такой проблемы нет, сейчас стоит вопрос восстановления экономики и ее роста. Необходимо, чтобы ставки вернулись на приемлемый для экономики уровень", - добавил собеседник агентства.ЦБ РФ в конце апреля снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта с 17% до 14%.

https://ria.ru/20220513/obval-1788230728.html

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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)