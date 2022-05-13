https://ria.ru/20220513/ssha-1788447595.html

США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии

США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022

США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии

Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:08

2022-05-13T22:08

2022-05-13T22:08

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цены на нефть

турция

финляндия

швеция

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее Эрдоган.Отвечая на вопрос о том, разочарованы ли в Пентагоне позицией Анкары относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Кирби сказал: "Мы работаем над тем, чтобы точнее понять позицию Турции".В ответ на вопрос о том, является ли все еще Турция ценным партнером по НАТО, Кирби заявил: "Конечно, Турция ценный союзник в рамках НАТО, это не изменилось".Как указал Кирби, Анкара помогала в установлении диалога между Россией и Украиной. "И они предоставляли помощь Украине. Так что ничто не меняется в их позиции среди союзников НАТО", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/italiya-1788427691.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788361849.html

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финляндия

швеция

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в мире, цены на нефть, турция, финляндия, швеция, нато, министерство обороны сша