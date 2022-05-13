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США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022
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США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии
США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022
США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии
Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:08
2022-05-13T22:08
в мире
цены на нефть
турция
финляндия
швеция
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее Эрдоган.Отвечая на вопрос о том, разочарованы ли в Пентагоне позицией Анкары относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Кирби сказал: "Мы работаем над тем, чтобы точнее понять позицию Турции".В ответ на вопрос о том, является ли все еще Турция ценным партнером по НАТО, Кирби заявил: "Конечно, Турция ценный союзник в рамках НАТО, это не изменилось".Как указал Кирби, Анкара помогала в установлении диалога между Россией и Украиной. "И они предоставляли помощь Украине. Так что ничто не меняется в их позиции среди союзников НАТО", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/italiya-1788427691.html
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в мире, цены на нефть, турция, финляндия, швеция, нато, министерство обороны сша
22:08 13.05.2022
 
США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии

Пентагон считает Турцию ценным партнером независимо от позиции по Швеции и Финляндии

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее Эрдоган.
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Отвечая на вопрос о том, разочарованы ли в Пентагоне позицией Анкары относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Кирби сказал: "Мы работаем над тем, чтобы точнее понять позицию Турции".
В ответ на вопрос о том, является ли все еще Турция ценным партнером по НАТО, Кирби заявил: "Конечно, Турция ценный союзник в рамках НАТО, это не изменилось".
Как указал Кирби, Анкара помогала в установлении диалога между Россией и Украиной. "И они предоставляли помощь Украине. Так что ничто не меняется в их позиции среди союзников НАТО", - добавил он.
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В миреЦены на нефтьТурцияФинляндияШвецияНАТОМинистерство обороны США
 
 
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