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США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии
США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022
США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии
Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:08
2022-05-13T22:08
2022-05-13T22:08
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Турция является по-прежнему ценным партнером по НАТО, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее Эрдоган.Отвечая на вопрос о том, разочарованы ли в Пентагоне позицией Анкары относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Кирби сказал: "Мы работаем над тем, чтобы точнее понять позицию Турции".В ответ на вопрос о том, является ли все еще Турция ценным партнером по НАТО, Кирби заявил: "Конечно, Турция ценный союзник в рамках НАТО, это не изменилось".Как указал Кирби, Анкара помогала в установлении диалога между Россией и Украиной. "И они предоставляли помощь Украине. Так что ничто не меняется в их позиции среди союзников НАТО", - добавил он.
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в мире, цены на нефть, турция, финляндия, швеция, нато, министерство обороны сша
США ценят партнерство с Турцией несмотря на позицию по Швеции и Финляндии
Пентагон считает Турцию ценным партнером независимо от позиции по Швеции и Финляндии