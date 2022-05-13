https://ria.ru/20220513/ssha-1788335619.html
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP - РИА Новости, 13.05.2022
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
Опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:41
2022-05-13T14:41
2022-05-13T17:21
в мире
россия
украина
сша
нато
джо байден
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников, пишет журналист Катрина Ванден Хевел для газеты The Washington Post.Вследствие введенных против Москвы ограничительных мер выросли цены на топливо, сталь, алюминий, компьютерные чипы и многое другое, и от этого, как отмечает Хевел, пострадали американские граждане.Кроме того, Россия и Украина вместе обеспечивают тридцать и двадцать процентов мировых поставок пшеницы и кукурузы соответственно. Также они поставляют три четверти от мирового объема подсолнечного масла и треть — ячменя, напомнила автор.Многие страны в Латинской Америке уже сталкиваются с дефицитом удобрений, в особой опасности сельское хозяйство Бразилии. К тому же 14 африканских стран зависят от поставок пшеницы из России и Украины, пишет издание.По мнению Хевел, в интересах США способствовать разрешению сложившейся ситуации и переключиться на более серьезные проблемы, а не объявлять о новой помощи Украине в 33 миллиарда долларов.Соединенные Штаты и их союзники должны четко и ясно продемонстрировать Украине, России, Китаю и Индии, что они выступают за урегулирование, обеспечивающее сохранение украинского суверенитета и ведущее к скорейшему окончанию конфликта. Это соответствует подлинным интересам безопасности Америки, заключила журналист.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, нато, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша
14:41 13.05.2022 (обновлено: 17:21 13.05.2022)
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
WP заявила, что США нужно перестать затягивать конфликт на Украине
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников, пишет журналист Катрина Ванден Хевел для газеты The Washington Post.
"Мировая экономика еще страдает от последствий пандемии, а украинский кризис и введенные против России санкции только усиливают глобальные неурядицы", — считает редактор.
Вследствие введенных против Москвы ограничительных мер выросли цены на топливо, сталь, алюминий, компьютерные чипы и многое другое, и от этого, как отмечает Хевел, пострадали американские граждане.
Кроме того, Россия и Украина вместе обеспечивают тридцать и двадцать процентов мировых поставок пшеницы и кукурузы соответственно. Также они поставляют три четверти от мирового объема подсолнечного масла и треть — ячменя, напомнила автор.
Многие страны в Латинской Америке уже сталкиваются с дефицитом удобрений, в особой опасности сельское хозяйство Бразилии. К тому же 14 африканских стран зависят от поставок пшеницы из России и Украины, пишет издание.
По мнению Хевел, в интересах США способствовать разрешению сложившейся ситуации и переключиться на более серьезные проблемы, а не объявлять о новой помощи Украине в 33 миллиарда долларов.
"Любой вариант, несомненно, потребует отвода российских войск, возможно, в обмен на нейтралитет Украины, признания Крыма российским, а также предоставления некоего федеративного статуса ДНР и ЛНР. И санкции неизбежно придется снимать", — допустила она.
Соединенные Штаты и их союзники должны четко и ясно продемонстрировать Украине, России, Китаю
и Индии, что они выступают за урегулирование, обеспечивающее сохранение украинского суверенитета и ведущее к скорейшему окончанию конфликта. Это соответствует подлинным интересам безопасности Америки, заключила журналист.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>