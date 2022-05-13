https://ria.ru/20220513/spisok-1788397045.html

МИД Латвии внес в черный список 102 россиян

МИД Латвии внес в черный список 102 россиян - РИА Новости, 13.05.2022

МИД Латвии внес в черный список 102 россиян

Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:38

2022-05-13T17:38

2022-05-13T17:54

латвия

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культура

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич."На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.Как следует из списка, опубликованного на сайте МИД Латвии, въезд в страну запрещен в том числе Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину и Александру Пашутину.Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220509/latviya-1787655754.html

https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787717051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

латвия, в мире, россия, украина, эдгарс ринкевичс, мид латвии, культура