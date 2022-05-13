https://ria.ru/20220513/spisok-1788397045.html
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян - РИА Новости, 13.05.2022
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян
Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:38
2022-05-13T17:38
2022-05-13T17:54
латвия
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эдгарс ринкевичс
мид латвии
культура
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич."На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.Как следует из списка, опубликованного на сайте МИД Латвии, въезд в страну запрещен в том числе Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину и Александру Пашутину.Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220509/latviya-1787655754.html
https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787717051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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латвия, в мире, россия, украина, эдгарс ринкевичс, мид латвии, культура
17:38 13.05.2022 (обновлено: 17:54 13.05.2022)
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян
МИД Латвии запретил въезд 102 россиянам на неопределенный срок