Рейтинг@Mail.ru
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220513/spisok-1788397045.html
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян - РИА Новости, 13.05.2022
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян
Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:38
2022-05-13T17:54
латвия
культура
в мире
россия
украина
эдгарс ринкевичс
мид латвии
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич."На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.Как следует из списка, опубликованного на сайте МИД Латвии, въезд в страну запрещен в том числе Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину и Александру Пашутину.Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220509/latviya-1787655754.html
https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787717051.html
латвия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_52a50da1ccbbfafc8b386169ee3966e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, в мире, россия, украина, эдгарс ринкевичс, мид латвии, культура
17:38 13.05.2022 (обновлено: 17:54 13.05.2022)
 
МИД Латвии внес в черный список 102 россиян

МИД Латвии запретил въезд 102 россиянам на неопределенный срок

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флаг Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич.
"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.
Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 15:18Культура
МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список
Как следует из списка, опубликованного на сайте МИД Латвии, въезд в страну запрещен в том числе Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину и Александру Пашутину.
Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 06:16
Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР
 
КультураЛатвияВ миреРоссияУкраинаЭдгарс РинкевичсМИД ЛатвииКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала