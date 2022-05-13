https://ria.ru/20220513/spetsoperatsiya-1788431781.html

Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта

Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта - РИА Новости, 13.05.2022

Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта

Российские ВКС за сутки уничтожили три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы и техники противника, сообщил официальный представитель РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:49

2022-05-13T19:49

2022-05-13T20:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские ВКС за сутки уничтожили три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы и техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники", — рассказал он.Помимо этого, высокоточными ракетами летчики уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады у населенных пунктов Золотое и Врубовка в ЛНР. Также они поразили 32 района сосредоточений войск врага и склад боеприпасов у Красноплавки в Харьковской области."В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники", — отметил Конашенков.Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также пять огневых позиций украинской артиллерии.ПВО удалось сбить три беспилотника.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/operatsiya-1788319429.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Конашенков: "Поражены 17 пунктов управления украинскими войсками" Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, 5 артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-13T19:49 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

вооруженные силы украины, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр