В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского
В Гоголь-центре прошла премьера спектакля "Берегите ваши лица" с Вениамином Смеховым
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Гоголь-центре прошла премьера спектакля Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по одноименной пьесе Андрея Вознесенского, сообщает пресс-служба.
"В 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке, он прошел трижды и с большим успехом, после чего его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась", — рассказывается в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
Вениамин Смехов в спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
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Вениамин Смехов в спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
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Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
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Вениамин Смехов в спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
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Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
Почти через 50 лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр текста. Савва Савельев также добавил к нему историю художника Владислава Мамышева-Монро.
"Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним Гоголь-центром", — говорит Савва Савельев.
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
1 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
2 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
1 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
2 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
Художник – Александра Карпейкина. Над саундтреком работает группа Shortparis. Роли исполняют Вениамин Смехов, Анастасия Лебедева, Иван Мулин, Александр Горчилин, Никита Еленев, Артем Шевченко, Игорь Бычков, Ирина Выборнова, Андрей Ребенков.