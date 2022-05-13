https://ria.ru/20220513/spektakl-1788348173.html

В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского

В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского - РИА Новости, 13.05.2022

В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского

В Гоголь-центре прошла премьера спектакля Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по одноименной пьесе Андрея Вознесенского, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:02

2022-05-13T17:02

2022-05-13T17:02

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новости культуры

театр

гоголь-центр

юрий любимов

владислав мамышев-монро

вениамин смехов

театр на таганке

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Гоголь-центре прошла премьера спектакля Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по одноименной пьесе Андрея Вознесенского, сообщает пресс-служба. "В 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке, он прошел трижды и с большим успехом, после чего его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась", — рассказывается в пресс-релизе.Почти через 50 лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр текста. Савва Савельев также добавил к нему историю художника Владислава Мамышева-Монро."Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним Гоголь-центром", — говорит Савва Савельев. Художник – Александра Карпейкина. Над саундтреком работает группа Shortparis. Роли исполняют Вениамин Смехов, Анастасия Лебедева, Иван Мулин, Александр Горчилин, Никита Еленев, Артем Шевченко, Игорь Бычков, Ирина Выборнова, Андрей Ребенков.

https://ria.ru/20220513/cabaret-1788303089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, гоголь-центр, юрий любимов, владислав мамышев-монро, вениамин смехов, театр на таганке