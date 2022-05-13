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В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220513/spektakl-1788348173.html
В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского
В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского - РИА Новости, 13.05.2022
В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского
В Гоголь-центре прошла премьера спектакля Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по одноименной пьесе Андрея Вознесенского, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:02
2022-05-13T17:02
культура
новости культуры
театр
гоголь-центр
юрий любимов
владислав мамышев-монро
вениамин смехов
театр на таганке
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Гоголь-центре прошла премьера спектакля Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по одноименной пьесе Андрея Вознесенского, сообщает пресс-служба. "В 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке, он прошел трижды и с большим успехом, после чего его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась", — рассказывается в пресс-релизе.Почти через 50 лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр текста. Савва Савельев также добавил к нему историю художника Владислава Мамышева-Монро."Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним Гоголь-центром", — говорит Савва Савельев. Художник – Александра Карпейкина. Над саундтреком работает группа Shortparis. Роли исполняют Вениамин Смехов, Анастасия Лебедева, Иван Мулин, Александр Горчилин, Никита Еленев, Артем Шевченко, Игорь Бычков, Ирина Выборнова, Андрей Ребенков.
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новости культуры, театр, гоголь-центр, юрий любимов, владислав мамышев-монро, вениамин смехов, театр на таганке
17:02 13.05.2022
 
В Гоголь-центре прошла премьера спектакля по пьесе Андрея Вознесенского

В Гоголь-центре прошла премьера спектакля "Берегите ваши лица" с Вениамином Смеховым

© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
Спектакль Берегите ваши лица в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Гоголь-центре прошла премьера спектакля Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по одноименной пьесе Андрея Вознесенского, сообщает пресс-служба.
"В 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке, он прошел трижды и с большим успехом, после чего его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась", — рассказывается в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная

Вениамин Смехов в спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре

Спектакль Берегите ваши лица в Гоголь-центре
1 из 2

Вениамин Смехов в спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре

© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
Спектакль Берегите ваши лица в Гоголь-центре
2 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
1 из 2

Вениамин Смехов в спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре

© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
2 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
Почти через 50 лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр текста. Савва Савельев также добавил к нему историю художника Владислава Мамышева-Монро.
"Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним Гоголь-центром", — говорит Савва Савельев.
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
Спектакль Берегите ваши лица в Гоголь-центре
1 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира ПолярнаяСпектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
Спектакль Берегите ваши лица в Гоголь-центре
2 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
1 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
2 из 2
Спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре
© Фото предоставлено пресс-службой Гоголь-центра / Ира Полярная
Художник – Александра Карпейкина. Над саундтреком работает группа Shortparis. Роли исполняют Вениамин Смехов, Анастасия Лебедева, Иван Мулин, Александр Горчилин, Никита Еленев, Артем Шевченко, Игорь Бычков, Ирина Выборнова, Андрей Ребенков.
Сцена из спектакля Кабаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:18Культура
В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре"
 
КультураНовости культурыТеатрГоголь-центрЮрий ЛюбимовВладислав Мамышев-МонроВениамин СмеховТеатр на Таганке
 
 
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