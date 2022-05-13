https://ria.ru/20220513/sosed-1788238298.html

Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом"

Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом" - РИА Новости, 13.05.2022

Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом"

Хельсинки считает Россию "важным соседом", но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней "сложные", заявил глава МИД... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T04:20

2022-05-13T04:20

2022-05-13T04:32

владимир путин

россия

финляндия

украина

нато

в мире

пекка хаависто

швеция

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ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Хельсинки считает Россию "важным соседом", но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней "сложные", заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220513/nato-1788238080.html

россия

финляндия

украина

швеция

токио

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владимир путин, россия, финляндия, украина, нато, в мире, пекка хаависто, швеция, токио