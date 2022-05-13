04:20 13.05.2022 (обновлено: 04:32 13.05.2022)
Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом"
Глава МИД Финляндии Хаависто назвал Россию "важным соседом" для его страны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции. Архивное фото
ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Хельсинки считает Россию "важным соседом", но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней "сложные", заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.
"Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными", — сказал министр.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.