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Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом" - РИА Новости, 13.05.2022
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Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом"
Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом" - РИА Новости, 13.05.2022
Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом"
Хельсинки считает Россию "важным соседом", но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней "сложные", заявил глава МИД... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T04:20
2022-05-13T04:32
владимир путин
россия
финляндия
украина
нато
в мире
пекка хаависто
швеция
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ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Хельсинки считает Россию "важным соседом", но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней "сложные", заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
https://ria.ru/20220513/nato-1788238080.html
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владимир путин, россия, финляндия, украина, нато, в мире, пекка хаависто, швеция, токио
04:20 13.05.2022 (обновлено: 04:32 13.05.2022)
 
Глава МИД Финляндии назвал Россию "важным соседом"

Глава МИД Финляндии Хаависто назвал Россию "важным соседом" для его страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции. Архивное фото
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ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Хельсинки считает Россию "важным соседом", но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней "сложные", заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.

"Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными", — сказал министр.

Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО
 
Владимир ПутинРоссияФинляндияУкраинаНАТОВ миреПекка ХаавистоШвецияТокио
 
 
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