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Китайские смартфоны в России обогнали по продажам в апреле iPhone - РИА Новости, 13.05.2022
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Китайские смартфоны в России обогнали по продажам в апреле iPhone
Китайские смартфоны в России обогнали по продажам в апреле iPhone - РИА Новости, 13.05.2022
Китайские смартфоны в России обогнали по продажам в апреле iPhone
Китайские смартфоны Realme в апреле вошли в топ-3 по продажам в России с долей 11,2%, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков МТС. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:23
2022-05-13T11:23
россия-китай: главное
россия
китай
смартфоны
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские смартфоны Realme в апреле вошли в топ-3 по продажам в России с долей 11,2%, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков МТС.Первое место сохранил Samsung - 26%, на втором месте - Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3% на пятом - Honorс долей в 5,7%. В компании отметили, что в апреле рынок смартфонов в России сократился в годовом выражении на 30% в денежном и натуральном выражении.В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в апреле продажи смартфонов снизились, а спросом пользовались недорогие модели. В МТС отметили, что средняя стоимость купленного в апреле телефона составила, как и в прошлом году, 24 тысячи рублей. В "Связном" подтвердили, что в апреле доля смартфонов Realme выросла в годовом выражении с 4% до 11% в штуках и с 2% до 7% в деньгах. При этом доля Apple в денежном выражении уменьшилась с 44% до 31%, а в натуральном - с 16% до 10%. В "Мегафоне" Realme занял третье место по продажам смартфонов в натуральном выражении.
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россия, китай, смартфоны
11:23 13.05.2022
 

Китайские смартфоны в России обогнали по продажам в апреле iPhone

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПокупатель возле стенда с мобильными устройствами
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские смартфоны Realme в апреле вошли в топ-3 по продажам в России с долей 11,2%, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков МТС.
Первое место сохранил Samsung - 26%, на втором месте - Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3% на пятом - Honorс долей в 5,7%. В компании отметили, что в апреле рынок смартфонов в России сократился в годовом выражении на 30% в денежном и натуральном выражении.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в апреле продажи смартфонов снизились, а спросом пользовались недорогие модели. В МТС отметили, что средняя стоимость купленного в апреле телефона составила, как и в прошлом году, 24 тысячи рублей. В "Связном" подтвердили, что в апреле доля смартфонов Realme выросла в годовом выражении с 4% до 11% в штуках и с 2% до 7% в деньгах. При этом доля Apple в денежном выражении уменьшилась с 44% до 31%, а в натуральном - с 16% до 10%. В "Мегафоне" Realme занял третье место по продажам смартфонов в натуральном выражении.
 
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