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СК установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/sk-1788430414.html
СК установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка
СК установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка - РИА Новости, 13.05.2022
СК установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка
Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка, где была ранена мирная жительница, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:40
2022-05-13T19:40
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка, где была ранена мирная жительница, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в пятницу многократно обстреливали Петровский район Донецка."Следователи СК России зафиксируют указанные факты и в рамках расследуемых уголовных дел примут меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причастных к ним лиц для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным СЦКК ДНР, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка была ранена мирная жительница. Кроме того, был поврежден жилой дом. Также сообщается, что в одном из опорных пунктов украинских войск в Долгеньком было найдено тело женщины, которая предположительно была изнасилована и убита.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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россия
донецк (днр)
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следственный комитет россии (ск рф), россия, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, в мире
19:40 13.05.2022
 
СК установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка

СК установит причастных к обстрелу Донецка, при котором пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Петровского района Донецка, где была ранена мирная жительница, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в пятницу многократно обстреливали Петровский район Донецка.
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"Следователи СК России зафиксируют указанные факты и в рамках расследуемых уголовных дел примут меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причастных к ним лиц для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным СЦКК ДНР, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка была ранена мирная жительница. Кроме того, был поврежден жилой дом. Также сообщается, что в одном из опорных пунктов украинских войск в Долгеньком было найдено тело женщины, которая предположительно была изнасилована и убита.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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