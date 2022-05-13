https://ria.ru/20220513/sk-1788425748.html

СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области

СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2022

СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области

Российские следователи проанализируют информацию о карательных рейдах, которые в Харьковской области проводят сотрудники СБ Украины и националисты против людей, РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:16

2022-05-13T19:16

2022-05-13T19:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

россия

донбасс

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию о карательных рейдах, которые в Харьковской области проводят сотрудники СБ Украины и националисты против людей, придерживающихся пророссийских взглядов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По информации Минобороны РФ, в Харьковской области украинские националисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды на наличие у местных жителей признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военным и правоохранителям Донбасса. Людей незаконно арестовывают и увозят в неизвестном направлении."Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области... Следствие запросит у министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств этих событий и дачи им правовой оценки", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

харьковская область

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

харьковская область, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире