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СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/sk-1788425748.html
СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области
СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2022
СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области
Российские следователи проанализируют информацию о карательных рейдах, которые в Харьковской области проводят сотрудники СБ Украины и националисты против людей, РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:16
2022-05-13T19:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
россия
донбасс
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию о карательных рейдах, которые в Харьковской области проводят сотрудники СБ Украины и националисты против людей, придерживающихся пророссийских взглядов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По информации Минобороны РФ, в Харьковской области украинские националисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды на наличие у местных жителей признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военным и правоохранителям Донбасса. Людей незаконно арестовывают и увозят в неизвестном направлении."Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области... Следствие запросит у министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств этих событий и дачи им правовой оценки", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
харьковская область
россия
донбасс
украина
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харьковская область, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
19:16 13.05.2022
 
СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области

СК проанализирует информацию о карательных рейдах в Харьковской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию о карательных рейдах, которые в Харьковской области проводят сотрудники СБ Украины и националисты против людей, придерживающихся пророссийских взглядов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По информации Минобороны РФ, в Харьковской области украинские националисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды на наличие у местных жителей признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военным и правоохранителям Донбасса. Людей незаконно арестовывают и увозят в неизвестном направлении.
"Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области... Следствие запросит у министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств этих событий и дачи им правовой оценки", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбассУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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