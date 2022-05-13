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Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе - РИА Новости, 13.05.2022
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https://ria.ru/20220513/simonyan-1788376257.html
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе - РИА Новости, 13.05.2022
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе
В ВЭБе назвали бредом сообщения о сборе военных билетов у сотрудников компании, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:39
2022-05-13T17:25
би-би-си
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В ВЭБе назвали бредом сообщения о сборе военных билетов у сотрудников компании, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.По ее словам, "суперинформированные "источники" якобы рассказали Би-би-си, что у работников корпорации собирают военные билеты, чтобы оформить им "бронь от мобилизации"."В МИ-6 им это рассказали. Специально, чтобы они это написали. Чтобы посеять панику и бардак. Строго по методичке. Ничего подобного не было и нет. Я спросила в ВЭБе, сказали, что это бред", — написала она в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные политики и СМИ не в первый распространяют подобные слухи о возможности мобилизации в России. Так, в конце апреля министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить о таком решении в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такой шаг невозможным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что в России не планируют вводить военное положение.
https://ria.ru/20220513/operatsiya-1788319429.html
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би-би-си, ми-6, telegram (приложение)
16:39 13.05.2022 (обновлено: 17:25 13.05.2022)
 
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе

Симоньян: в ВЭБе назвали бредом данные о сборе военных билетов для "брони от мобилизации"

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В ВЭБе назвали бредом сообщения о сборе военных билетов у сотрудников компании, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, "суперинформированные "источники" якобы рассказали Би-би-си, что у работников корпорации собирают военные билеты, чтобы оформить им "бронь от мобилизации".
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МИ-6 им это рассказали. Специально, чтобы они это написали. Чтобы посеять панику и бардак. Строго по методичке. Ничего подобного не было и нет. Я спросила в ВЭБе, сказали, что это бред", — написала она в Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные политики и СМИ не в первый распространяют подобные слухи о возможности мобилизации в России. Так, в конце апреля министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить о таком решении в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такой шаг невозможным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что в России не планируют вводить военное положение.
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