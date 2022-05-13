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Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2022
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Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник
Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2022
Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник
Правоохранители начали проверку в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:44
2022-05-13T16:45
происшествия
людмила штейн (депутат)
москва
вооруженные силы рф
украина
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости информированный источник."Сейчас в отношении Людмилы Штейн проводится доследственная проверка по статье 207.3 УК РФ", - сказал собеседник.Максимальное наказание по этой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ - лишение свободы на срок до 15 лет.Преображенский суд Москвы в августе назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. В декабре Тверской суд Москвы назначил ей административный арест на 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.
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происшествия, людмила штейн (депутат), москва, вооруженные силы рф, украина, россия, московский городской суд
16:44 13.05.2022 (обновлено: 16:45 13.05.2022)
 
Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник

Мундеп Штейн попала под доследственную проверку за фейки о российской армии

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сейчас в отношении Людмилы Штейн проводится доследственная проверка по статье 207.3 УК РФ", - сказал собеседник.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 22:03
В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России
Максимальное наказание по этой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ - лишение свободы на срок до 15 лет.
Преображенский суд Москвы в августе назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. В декабре Тверской суд Москвы назначил ей административный арест на 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:36
Невзоров* обжаловал заочный арест в России
 
ПроисшествияЛюдмила Штейн (депутат)МоскваВооруженные силы РФУкраинаРоссияМосковский городской суд
 
 
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