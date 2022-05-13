16:44 13.05.2022 (обновлено: 16:45 13.05.2022)
Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник
Мундеп Штейн попала под доследственную проверку за фейки о российской армии
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сейчас в отношении Людмилы Штейн проводится доследственная проверка по статье 207.3 УК РФ", - сказал собеседник.
Максимальное наказание по этой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ - лишение свободы на срок до 15 лет.
Преображенский суд Москвы в августе назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. В декабре Тверской суд Москвы назначил ей административный арест на 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.
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