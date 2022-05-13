https://ria.ru/20220513/shteyn-1788377899.html

Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник

Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2022

Против мундепа Штейн начали доследственную проверку, сообщил источник

Правоохранители начали проверку в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:44

2022-05-13T16:44

2022-05-13T16:45

происшествия

людмила штейн (депутат)

москва

вооруженные силы рф

украина

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии, сообщил РИА Новости информированный источник."Сейчас в отношении Людмилы Штейн проводится доследственная проверка по статье 207.3 УК РФ", - сказал собеседник.Максимальное наказание по этой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ - лишение свободы на срок до 15 лет.Преображенский суд Москвы в августе назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. В декабре Тверской суд Москвы назначил ей административный арест на 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.

https://ria.ru/20220511/video-1788007841.html

https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html

москва

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, людмила штейн (депутат), москва, вооруженные силы рф, украина, россия, московский городской суд